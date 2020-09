Ascolti Tv domenica 13 settembre 2020. Testa a testa, in prima serata, tra il film di Rai 1 e Live Non è la D’Urso. Esordio basso, rispetto al passato per Domenica in. Sorpasso di Francesca Fialdini su Barbara D’Urso nel pomeriggio. Ottimi ascolti per Tv8 con il Motomondiale. Ecco, nei dettagli, il responso dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv domenica 13 settembre 2020, il prime time

Su Rai 1 A Casa Tutti Bene ha conquistato 2.766.000 persone con 14.53%

Su Rai 2 Hawaii Five-0 1.103.000 con 5.2%. N.C.I.S. New Orleans: 952.000 con 4.7%.

Su Rai 3 Il film Papillon ha registrato 1.280.000 telespettatori con 6.73%.

Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha siglato 2.022.000 spettatori con 14.53%

Su Rete 4 Il film Unknow – Senza identità: 860.000 telespettatori con 4.7%.

Su Italia 1 Il film Shark – Il primo squalo ha registrato 1.510.000 telespettatori con 8.1%

Su La 7 Speciale – L’aria che tira: 874.000 telespettatori con 4.2%.

Su Tv8 MasterChef Italia 9 è scelto da 617.000 persone con 3.6%.

Su NOVE Il film Ma tu di che segno sei? ha registrato 275.000 con 1.45%.

Su Real Time C

Ascolti Tv domenica 13 settembre 2020, la fascia preserale RiCaduta libera al 14.50% Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.216.000 con 17.57%. Il game: 3.483.000 con 22.58% Su Rai 2 NCIS Los Angeles ha registrato 907.000 telespettatori con 5.06%. Su Rai 3 Blob sigla 657.000 spettatori con 3.49%. Su Canale 5 RiCaduta Libera – Inizia la Sfida: 1.471.000 con 11.91%. Ricaduta Libera 2.163.000 con 14.50% Su Rete 4 Tempesta d’amore: 737.000 telespettatori con 4.23%. Su Italia 1 Dr House: 357.000 con 2.45% e 623.000 con 3.35% Su La 7 Amori e Disastri: 92.000 spettatori con 0.7% Su Tv8: 4 Ristoranti segna 355.000 spettatori con 2.2%. Ascolti Tv domenica 13 settembre 2020, l’access prime time Prima puntata di Soliti ignoti – il ritorno al 19.05% Su Rai 1 Soliti Ignoti ha ottenuto 4.004.000 spettatori con 19.05% Su Rai 3 Sapiens Doc 959.000 con 4.64%. Su Canale 5 Paperissima Sprint: 2.956.000 spettatori con 14.03% Su Rete 4 Stasera Italia Weekend: 1.184.000 con 5.90% e 1.187.000 con 5.58%. Su Italia 1 CSI ha registrato 1.059.000 telespettatori con 5.1%. Su Tv8 4 Ristoranti è stato visto da 710.000 persone con 3.5% Su NOVE Little Big Italy raccoglie 307.000 persone con 1.5%.

Ascolti Tv domenica 13, daytime mattutino

Cala Melaverde con le nuove puntate. Esordio della nuova edizione de I viaggi del cuore.

Su Rai 1 Unomattina in famiglia: 1.285.000 con 21.14%

Su Rai 2 La nave dei sogni: 493.000 telespettatori con 4.70%.

Su Rai 3 Radici 341.000 con 2.21%

Su Canale 5 Melaverde ha ottenuto 1.574.000 telespettatori con 13.62%

Su Rete 4 I Viaggi del Cuore: 70.000 con 1.8%. Colombo ha ottenuto 351.000 con 2.44%.

Su Italia 1 The 100 ha registrato 140.000 con 2.01%, 160.000 con 2.10% e 176.000 con 1.84%

Su La 7 L’ingrediente perfetto 84.000 con 0.82%. Ultime dal cielo 85.000 con 0.62%

Ascolti Tv domenica 13, day time pomeridiano

Esordio basso per Mara Venier. La Fialdini vince sulla D’Urso nonostante il traino di Daydreamer. Pieno di ascolti per Tv8.

Su Rai 1 Domenica In: 2.247.000 con 14.58% e 1.940.000 con 13.75%. Da Noi… A Ruota Libera: 1.690.000 con 14.24%.

Su Rai 2 Tour de France – Tour in diretta: 593.000 con 3.89%.

Su Rai 3 Kilimangiaro Collection ha registrato 628.000 con 4.89%.

Su Canale 5 Daydreamer: 1.760.000 con 12.9%. Domenica Live: 1.465.000 spettatori con 12.17%

Su Rete 4 Il film Il prigioniero di Zenda: 213.000 con 1.51%

Su Italia 1 Mike & Molly: 281.000 telespettatori con 2.43%.

Su La 7 Il film Cara, insopportabile Tess 152.000 telespettatori con 1.17%.

Su Tv8 Motomondiale ha raggiunto 2.366.000 spettatori con 15.2%

Ascolti Tv domenica 13, seconda serata

La domenica sportiva al 4.09%

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha registrato 559.000 telespettatori con 6%.

Su Rai 2 La domenica sportiva Estate ha registrato 414.000 con 4.09%.

Su Rai 3 Tg3 Mondo: 281.000 telespettatori con 2.80%.

Su Canale 5 Buonanotte Live: 707.000 con 17.47%

Su Rete 4 Il film Duplicity ha registrato 189.000 telespettatori con 3.07%.

Su Italia 1 Shark 3 D sigla 403.000 persone con 5.67%