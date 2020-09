Top Crime, canale 39 del digitale terrestre, propone questa sera la serie tv dal titolo Bluff City Law. Si tratta di un legal drama realizzato per la NBC, rete dove è andato in onda lo scorso anno da settembre a novembre.

La serie si compone di una sola stagione perché è stata cancellata. Sono dieci gli episodi, ognuno della durata di 43 minuti.

Bluff City Law serie tv – protagonisti, dove è girata

Gli ideatori della serie sono Michael Aguilar e Dean Georgallis. Protagonisti sono i componenti di uno studio legale d’élite specializzati nella risoluzione di controversi casi che riguardano i diritti civili. Tra questi c’è l’avvocato Elijah Strait interpretato da Jimmy Smits. Accanto a lui la figlia Sidney Strait interpretata dall’attrice Caitlin McGee. Molti i personaggi comprimari determinanti nelle dinamiche della serie.

Le riprese si sono svolte a Memphis nel Tennessee negli Stati Uniti. La produzione è della Universal Television.

Bluff City Law serie tv – trama generale

La trama è incentrata sull’avvocato Elijah Strait, legale considerato uno dei più noti ed affermati della sua generazione nel settore dei diritti civili. La figlia Sidney Strait è a sua volta un avvocato. Si è sempre occupata di casi legati a controversie aziendali.

Il padre la convince a riprendere il suo posto nello studio legale di famiglia. Sidney ritorna nonostante le grandi tensioni che si erano create tra lei, il padre e la sua famiglia quando era partita tre anni prima.

Inizialmente Sidney aveva rifiutato. Ma successivamente aveva accettato l’invito del padre perché la causa affidata al loro studio era di grandissima importanza. Si trattava di una class action contro un’industria chimica considerata un vero e proprio gigante nel settore.

L’industria aveva nascosto le prove che uno dei loro prodotti era cancerogeno. Inizia così un contenzioso che si protrae per molto tempo. Fino alla scoperta della verità.

Episodi

Nei 10 episodi che compongono la serie tutti i casi sono di grande importanza e rilevanza.

Il legal drama è noto anche per occuparsi di casi molto attuali. Ad esempio nel quinto episodio una adolescente di nome Erika che chiede allo studio legale di citare in giudizio il governo degli Stati Uniti per il cambiamento climatico che ha causato l’allagamento della sua città.

Un altro episodio parla di un’epidemia americana mentre nei casi successivi lo studio legale deve occuparsi di alcuni insabbiamenti di notizie importanti che avrebbero potuto danneggiare la vita degli americani.

Bluff City Law – il cast completo

Di seguito il cast del film Bluff City Law e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori