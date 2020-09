Ecco i personaggi che fanno parte della serie tv Mare fuori. L’esordio è previsto per mercoledì 23 settembre in prima serata su Rai 2.

Mare fuori personaggi, i detenuti dell’Istituto Penitenziario Minorile:

I Ragazzi

Filippo Ferrari (Nicolas Maupas) un ragazzo della Milano bene con un futuro promettente da musicista. Commette un tragico errore e causa la morte di un suo amico.

Carmine Di Salvo (Massimiliano Caiazzo), un adolescente appartenente a una nota famiglia camorrista, ma Carmine per sé sogna un futuro onesto e per questo viene chiamato ‘o Piecuro. Bullizzato dai coetanei per legittima difesa compie un gesto estremo che lo condanna alla prigione.

Ciro Ricci (Giacomo Giorgio), il giovane boss recluso nell’istituto minorile di Napoli. Appartiene a una famiglia di camorristi e ne è membro attivo. Per ambizione e carattere vuole affermarsi come boss anche fuori dal carcere.

Edoardo Conte (Matteo Paolillo), condannato per spaccio è un ragazzo bello e pieno di vita. Ha una passione per le donne e nonostante la sua giovane età già aspetta un figlio. All’interno dell’IPM è il numero due dopo Ciro.

Pino ‘o Pazzo (Ar Tem), è figlio unico di ragazza madre. È un cane sciolto e non appartiene a nessuna organizzazione criminale. Ha difficoltà a rispettare le regole, buone o cattive che siano. Ha un solo grande amico: il suo cane Tyson.

Gianni Cardiotrap (Domenico Cuomo), è un adolescente dall’aria innocente. Ispira fiducia e allegria. Ama la musica e sogna di diventare un cantante. È finito in prigione perché ha conosciuto la violenza dentro le mura domestiche.

Tano ‘o Pirucchio (Nicolò Galasso), è il soldato fedele di Ciro. Non parla molto ma gli piace eseguire gli ordini. Soprattutto se si tratta di punire qualcuno.

Totò (Antonio Orefice), un adolescente chiacchierone e gregario. Sta sempre dalla parte del più forte.

Milos (Antonio D’Aquino), uno zingaro sinti che si barcamena all’interno dell’IPM, procurando a chi comanda quello che gli serve.

Le Ragazze

Naditza (Valentina Romani) è una zingara stanziale a Napoli che preferisce la prigione alla sua famiglia. Arrestata più volte per furto e truffa è un’abitué dell’Istituto Minorile di Napoli. Ha un carattere solare e sfacciato. Sarà uno dei detenuti a sentimento farla innamorare come mai prima Viola (Serena De Ferrari) è una ragazza del nord che ha commesso un delitto tanto feroce quanto immotivato. È manipolatoria e ama esercitare il potere sulle persone, sia uomini che donne.

Serena (India Santella) è una ragazza introversa con un passato da tossicodipendente. È fragile e facilmente influenzabile.

Silvia (Clotilde Esposito) è un’adolescente che ha fatto della seduzione la sua arte. Quello che più le piace è… piacere , ma èquesto a metterla spesso nei guai.

Gemma (Serena Codato) (è una ragazza di Rimini vittima di violenza. Il problema per lei è capire di non aver bisogno di un carnefice per sentirsi viva.

Vesna, Lierka (Marika Lenzi, Naomi Piscopo) sono due zingare stanziali come Naditza ma è l’unica cosa che hanno in comune con lei, perché fedeli alla loro cultura.

Mare fuori personaggi, gli adulti

Paola Vinci (Carolina Crescentini) è la nuova direttrice dell’IPM. È di Ancona e non conosce la realtà di Napoli. Ha un passato difficile che le ha lasciato un segno evidente: cammina solo con l’aiuto di un bastone. Nell’IPM scopre un nuovo modo di essere donna e madre.

Massimo Esposito (Carmine Recano) è il comandante di polizia penitenziaria. Un uomo di grandi principi ma capace di ragionare oltre le regole. Con i ragazzi ha un approccio fermo ma empatico. Riesce sempre a capire chi ha davanti.

Beppe Romano (Vincenzo Ferrera), è un educatore dell’IPM. Tutti i ragazzi secondo lui hanno diritto a una seconda possibilità e possono essere ancora recuperati. Per questo è sempre pronto a lanciare il cuore oltre l’ostacolo e a volte ne paga le conseguenze.

Liz (Anna Ammirati) è un’agente penitenziaria che pur sforzandosi di avere un approccio equo con tutti i ragazzi non riesce a non avere le sue preferenze.

Lino (Antonio De Matteo) è un agente penitenziario spesso vittima delle richieste lecite e “non” dei detenuti su cui dovrebbe vegliare.

Gennaro (Agostino Chiummariello) è l’agente con più anni di servizio alle spalle. Ha un approccio pratico e paterno con ciascun ragazzo.