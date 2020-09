Rai 2 propone una serata dedicata alla serie NCIS con gli spin off Los Angeles e New Orleans. L’appuntamento è in prima serata rispettivamente alle 21:05 e alle 21:50.

Il genere è un mix tra action, crime e drama. Rai 2 propone i due tv-movie in prima visione televisiva. Ognuno degli episodi della durata di 45 minuti. Ambedue sono datati 2019 e sono di produzione statunitense.

NCIS Los Angels: Kill Beale – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Eric A. Pot. La serie è stata creata iscritta da Shane Brennan e Samanta Chasse. Protagonisti sono Chris O’Donnell nel ruolo G. Callen, Daniela Ruah che interpreta Kensi Blye. Nel cast anche Eric Christian Olsen, ovvero il personaggio Marty Deeks.

Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti in particolare ad Hollywood al numero 5555 di Melrose Avenue a Los Angeles nello stato della California.

La produzione è della R. Scott Gemmill Productions in collaborazione con Shane Brennan Production e CBS Television Studios.

Il titolo originale è il medesimo scelto per il mercato italiano.

La serie ha come protagonista la principale squadra di agenti speciali del Naval Criminal Investigative Service (NCIS). Si tratta del dipartimento della Marina Militare degli Stati Uniti che si occupa di ogni caso criminale o investigativo in cui sono coinvolti i membri del corpo militare stesso.

NCIS Los Angels: Kill Beale – trama dell’episodio in onda su Rai 2

Kill Beale è il titolo dell’episodio di oggi di NCIS Los Angeles. In particolare il film tv è il nono dell’undicesima stagione.

Eric ha accettato un nuovo impiego alla Logic Wide di San Francisco. Molto presto però avrà un’amara sorpresa. Infatti scopre che l’azienda è stata segretamente acquisita dai cinesi. Lo scopo è di rubare le tecnologie militari americane per rivenderle proprio agli Stati Uniti stessi.

Questa operazione viene purtroppo svolta in tutta legalità. Grazie alla sua copertura che lo mette al riparo da qualunque pericolo, Eric comincia ad indagare per conto di Hetty. Ma si accorge immediatamente che qualcuno lo sorveglia. Non riesce purtroppo a sfuggire al rapimento da parte di due finti agenti dell’NCIS. Lo scopo è di impedirgli di divulgare le informazioni che ha acquisito.

NCIS New Orleans: fidati di me – trama dell’episodio in onda su Rai 2

Innanzitutto gli attori coinvolti sono in particolare Scott Bakula, Vanessa Ferlito e Mecar Zadegan.

Nell’episodio di oggi l’NCIS è alle prese con un caso di omicidio stradale. La vittima è Sandra Barnes responsabile del centro medico della marina di Belle Chasse. Nell’auto con Sandra Barnes c’era anche Natalie Layton che adesso è ricoverata in terapia intensiva in coma farmacologico.

Bisognerà scoprire qual è il legame che univa le due donne. Inizialmente sembra che il comune denominatore si ha la dipendenza da droghe. In particolare dagli oppioidi.

Questa ipotesi viene accantonata grazie alla intuizione di Gregorio. Infatti sarà proprio lui a scoprire il legame di tutt’altro genere esistente tra Sandra e Natalie.

NCIS Los Angels: Kill Beale – il cast completo

Di seguito il cast del film NCIS Los Angels: Kill Beale e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori