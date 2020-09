Domenica 27 settembre, in diretta su Rai 3, torna Che tempo che fa. Il programma è condotto da Fabio Fazio; affiancato da Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto.

Dopo il giro di valzer tra le reti Rai, la trasmissione festeggia i suoi 18 anni di età ricollocandosi nella rete originaria, ovvero sul terzo canale, attualmente diretta da Franco Di Mare.

Nella puntata d’esordio della nuova stagione Fabio Fazio ospita il Ministro Luigi Di Maio e lo scienziato americano Anthony S. Fauci. E’ uno dei membri della task force anti Covid 19 della Casa Bianca.

Intervengono inoltre gli autori della hit mondiale Jerusalema. E ancora Virginia Raffaele, Nello Scavo, Andrea Rizzi, Iman Sabbah e Marco Varvello. Ed infine Giovanna Botteri, la corrispondente Rai dalla Cina. Ha recentemente vinto come Giornalista dell’anno per aver seguito lo sviluppo del Coronavirus in Oriente. Tra le novità Enrico Brignano nel cast fisso.

Che tempo che fa diretta 27 settembre 2020, Rai 3, anteprima

Nell’anteprima Fabio Fazio ringrazia il pubblico ritrovato: “Buonasera a tutti, grazie e ben trovati. Concedetemi solo un minuto per essere tornati da dove siamo partiti. E siamo felici di essere tornati a casa. Ringrazio Franco Di Mare per l’opportunità. Anche il pubblico è tornato ad animare lo studio, anche se è riempito solo per un terzo della sua capienza. Inoltre la nostra trasmissione diventa grandi, perché oggi diventa maggiorenne”.

La prima ospite in studio è Giovanna Botteri, che dopo mesi è riuscita a tornare in Italia. E a tal proposito Fazio le chiede come sia stato il suo rientro. La giornalista racconta che è tornata dopo un lungo viaggio, durato quasi 50 anni, passando anche per la Corea. Quando è rientrata a casa, ha dormito come non riusciva da tempo a fare.

Il conduttore poi la omaggia con una clip che raccoglie i suoi esordi quando conduceva Spazio Aperto.

Inevitabile la domanda di Fazio sulla situazione Coronavirus in Cina, in particolare a Wuhan. Il virus lì sembra essere completamente scomparso, dopo un duro e lungo lockdown. Inoltre dal 28 marzo ha chiuso i confini. E nessuno, che non sia residente in Cina, può entrare nel Paese.

Il Coronavirus in Europa

Fabio Fazio racconta anche la situazione pandemica nel resto dell’Europa. Si collega con Parigi con Iman Sabbah e con la Spagna con Andrea Rizzi, vicedirettore di El pais.

La Sabbah spiega che in Francia i contagi sono cresciuti del 40% e sono aumentati i ricoveri in terapia intensiva. Sono previste misure restrittive in alcuni paesi. In Spagna invece Rizzi crede che ci sarà un nuovo lockdown in quanto la situazione è preoccupante.

Infine Marco Varvello da Londra racconta che nel Regno Unito i locali sono costretti a chiudere alle 22:00. E solo in alcune città sono previste le restrizioni.

Che tempo che fa diretta 27 settembre Luigi Di Maio

Fabio Fazio si collega con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio. La prima domanda dell’intervista verte sul Referendum. Ha vinto il sì sul taglio dei Parlamentari con il 70 % dei consensi.

Ora sarà necessario riformare, tra gli altri, la legge elettorale. Il ministro vorrebbe tornare al sistema proporzionale con soglia di sbarramento per permettere la stabilità del Governo. Ma oltre al taglio del numero vorrebbe lavorare anche sul taglio degli stipendi, che va fatto con intelligenza.

Invece sul caos che sta accadendo all’interno Movimento 5 stelle, il Ministro spiega che ci sono state sicuramente molte vicissitudini che hanno influito. Ma il partito dovrebbe continuare a dialogare ed essere unito per portare avanti i loro valori politici. Per ora esclude una scissione.