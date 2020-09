Ecco tutti i personaggi della serie L’Allieva 3 ed il loro profilo. L’esordo della terza stagione, il 27 settembre, prevede nuove dinamiche tra i due protagonisti, interpretati da Alessandra Mastronatdi e Lino Guanciale.

L’allieva 3 i personaggi principali e il loro profilo

Alice Allevi (Alessandra Mastronardi)

Alice non è più un’allieva. È un medico legale a tutti gli effetti, proprio come Claudio. La loro storia d’amore è ormai stabile e Claudio le chiede di sposarlo. A mandare in crisi Alice, però, è l’arrivo della nuova “Suprema”, la prof.ssa Andrea Manes: carriera sfavillante, carisma da vendere, single. Alice viene scelta come sua assistente personale e, nonostante venga monopolizzata dalle sue richieste, ne subisce il fascino. La “nuova” Alice, però, ha sempre meno tempo per Claudio. Vita sentimentale e carriera sono davvero inconciliabili?

Claudio Conforti (Lino Guanciale)

Claudio è diventato il direttore della Scuola di Specializzazione di Medicina Legale. L’amore per Alice è riuscito a farlo capitolare, ma il romanticismo, per lui, resta un tabù. E il matrimonio una formalità. Vedere Alice sempre più autonoma, però, lo destabilizza: Alice è cresciuta, non è più la sua “allieva”. E nel ruolo di mentore si vede scavalcato dalla nuova “Suprema”. A complicare ulteriormente le cose il ritorno, dopo tanti anni, di suo fratello Giacomo. Diversissimo da lui e di cui non ha mai parlato ad Alice.

L’allieva 3 new entry tra i personaggi

Giacomo Conforti (Sergio Assisi)

Giacomo è il fratello maggiore di Claudio e a lui antitetico. Tanto Claudio è rigoroso e “ingessato” quanto Giacomo è libero e fuori dagli schemi. È tornato in Italia dopo più di quindici anni passati in Brasile dove si è occupato di una comunità di bambini poveri e orfani. Il suo ritorno, però, non viene accolto con entusiasmo da Claudio. I due hanno un rapporto ambiguo, a tratti conflittuale. Alice, invece, viene colpita positivamente da Giacomo e ne diventa amica. Il ritorno di Giacomo aprirà vecchie ferite per Claudio e metterà a dura a prova il rapporto con Alice.

Prof.ssa Andrea Manes, “La Suprema” (Antonia Liskova)

Carriera sfavillante, Andrea è il nuovo direttore dell’Istituto di Medicina Legale. Autorevole, carismatica, sempre elegantissima, sceglie Alice come sua assistente personale ricoprendola di incarichi, responsabilità e aspettative, con il risultato di monopolizzarla. Contribuisce così, indirettamente, all’allontanamento tra Alice e Claudio. Ma anche una donna così perfetta e apparentemente imperturbabile nasconde segreti inconfessabili.

Sergio Einardi, PM (Giorgio Marchesi)

Il PM Sergio Einardi è sopravvissuto all’attentato di cui è stato vittima nel finale della seconda stagione. Ha ripreso a lavorare come Pubblico Ministero ed è lui a convocare Alice per la sua prima perizia da medico legale.

Silvia Barni (Chiara Mastalli)

Silvia è una delle amiche storiche di Alice. Si conoscono sin da bambine, ma Silvia, differentemente dall’amica, ha una visione della vita e dell’amore molto meno romantica e più disincantata. Avvocato, da sempre concentrata sulla carriera, ha vinto il concorso in Polizia ed è diventata vice questore.

Prof.ssa Boschi, “La Wally” (Giselda Volodi)

La prof.ssa Boschi, conosciuta da tutti come “la Wally”, aspirava a succedere al prof. Malcomess nel ruolo di direttore dell’Istituto di Medicina Legale. Delusa per la nomina della prof.ssa Manes, decide di auto esiliarsi nel sottoscala dell’Istituto per dedicarsi in solitudine a nuovi studi.

Lara (Francesca Agostini)

Anche Lara, come Alice, è diventata medico legale. Ma la novità più grande è che il suo rapporto con Marco, il fratello di Alice, è cresciuto e i due sono diventati genitori della piccola Camilla. Conciliare le carriere di entrambi con una bimba così piccola non sarà facile.

Paolone (Emmanuele Aita)

Il trio Alice-Lara-Paolone non si è mai spezzato e, anche ora che sono diventati medici legali, i tre amici continuano a collaborare. Paolone è l’unico a mostrarsi disponibile nei confronti di Erika, tornata da Baltimora. Tanto da averla scelta come coinquilina. Paolone ha un’altra grande passione: la cucina. E con le sue prelibatezze è sempre pronto a deliziare tutti.

Erika Lastella (Claudia Gusmano)

Erika – o Skanner, come la chiamano in Istituto – è tornata da Baltimora. Nipote della Wally, continua a non riscuotere troppe simpatie tra i colleghi. Solo Paolone si mostra sempre disponibile con lei ed Erika è diventata la sua coinquilina. Si prende una cotta per il nuovo specializzando, Sandro, e cerca di attirare la sua attenzione in tutti i modi. Ma l’amore, si sa, è imprevedibile.

Sandro Duranti (Stefano Rossi Giordani)

Sandro è il nuovo specializzando del primo anno. È un bellissimo ragazzo di ottima famiglia con un gran talento per l’informatica e le nuove tecnologie. Sembra abbia molte ammiratrici, Erika in primis. Lui, invece, ammira molto Alice. E non solo professionalmente.

L’Allieva 3 profilo altri personaggi

Giulia D’Angelo (Giorgia Gambuzza)

Giulia, come Sandro, è al primo anno di specializzazione. Ha origini abruzzesi e, come ogni nuova specializzanda dell’Istituto, è affascinata dal dott. Conforti.

Marco Allevi (Pierpaolo Spollon)

Marco è il fratello minore di Alice. Dopo la fine della storia d’amore con Yukino (l’ex coinquilina di Alice, tornata in Giappone), ha trovato l’amore in Lara e i due sono diventati genitori di Camilla. Marco è fotografo, e avendo più tempo libero di Lara, soprattutto nei primi mesi, si è occupato quasi esclusivamente della figlia. Ora, però, si trova di fronte a un bivio e conciliare tutto non sarà facile.

Cordelia Malcomess (Anna Dalton)

Cordelia vive ancora con Alice ed è sempre alla ricerca della sua strada. La storia d’amore con Nina è finita e lei continua a sentirsi un’eterna adolescente. Sarà di grande aiuto con la piccola Camilla, con cui trascorrerà molto tempo, facendole spesso da baby sitter.

Nonna Amalia (Marzia Ubaldi)

Nonna paterna di Alice, è per lei sinonimo di serenità e confidenze. Vive a Sacrofano ma ogni tanto è anche a Roma per vedere la piccola Camilla. Non perde mai occasione per dire la sua e continua a essere curiosissima dei casi su cui lavora Alice.

Dott. Giorgio Anceschi (Francesco Procopio)

Medico legale dell’Istituto, da sempre affettuoso e premuroso nei confronti di Alice. La sostiene e aiuta ogni volta che può.

Agente Visone (Fabrizio Coniglio)

Presenza fissa nei luoghi dell’indagine, dopo il trasferimento di Calligaris – ora questore a Udine – deve abituarsi al nuovo vice questore, Silvia Barni. Continua a nutrire stima e ammirazione nei confronti di Alice.

Tutte le puntate sono fruibili su RaiPlay.