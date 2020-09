Giallo propone oggi il tv movie Morte apparente che fa parte della serie tv Alexandra. La serie ha atmosfere poliziesche e sfocia nel genere giallo.

Alexandra: Morte apparente – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Nicolas Guicheteau. Nel ruolo della protagonista Alexandra Ehle c’è Julie Depardieu, la figlia dell’attore Gérard Depardieu. Il soggetto della serie è stato scritto da Elsa Marpeau. Accanto ad Alexandra Ehle c’è Antoine Doisneau interpretato da Bernard Yerlès. Si tratta del comandante della polizia locale che è anche il fratello di Alexandra.

La protagonista è medico-legale presso l’Istituto Forense di Bordeaux. In ogni episodio deve risolvere casi di cronaca nera attraverso le puntuali autopsie che per lei rappresentano un modo per rendere giustizia alle varie vittime.

Le riprese si sono svolte in Francia, in particolare a Bordeaux nella nel dipartimento della Gironda nella regione della Nuova Aquitania.

La produzione della Carma Films in collaborazione con France Television. Nel titolo originale è Alexandra: la morte vivante.

Alexandra: Morte apparente – trama del film in onda su Giallo

La vicenda raccontata ha come protagonista Alexandra che si trova dinanzi ad un caso davvero sorprendente. Il corpo di una donna viene ritrovato nelle paludi di Bruges, non lontano da Bordeaux. La vittima sembra aver ricevuto un violento colpo alla testa. Nessuno però finora è riuscito ad identificarla.

La anatomopatologo Alexandra Ehle fa arrivare la salma presso l’istituto legale dove lavora per cominciare l’autopsia e scoprire qualche indizio. Quando sta per affondare il bisturi nel corpo della donna morta, con grande stupore la giovane apre gli occhi. Alexandra si accorge così che è viva. Comprende che la donna è stata oggetto di un fenomeno che accade frequentemente.

Le vittime di aggressioni possono entrare in stati catatonici e la temperatura corporea scende bruscamente. Inoltre la frequenza cardiaca rallenta e il respiro diventa quasi inesistente. Questo fa pensare ad una morte che però è solo apparente.

La giovane si risveglia ma Alexandra si rende subito conto che il forte choc le ha fatto perdere subito la memoria. Accanto a lei per cercare di identificare di chi si tratta c’è Antoine, il suo assistente.

Il finale del film

I due comprendono che bisogna impedire al suo assassino di tornare all’attacco e di ucciderla. Per questo Alexandra decide di annunciare la sua morte. Però di nascosto di tutti ospita a casa sua la giovane donna.

Si verifica successivamente un altro evento drammatico. Viene scoperto un altro corpo di donna che ha subito la stessa violenza ma che purtroppo è davvero morta. Alexandra riuscirà, tramite l’autopsia, a fornire agli investigatori indizi indispensabili per portare l’assassino allo scoperto.

Alexandra serie tv – il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Alexandra e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori