Giallo propone la settima stagione de I misteri di Murdoch. Si tratta di una serie televisiva canadese dalle atmosfere tra il giallo e il poliziesco.

Sono state finora prodotte 13 stagioni tutte ispirate ai romanzi della scrittrice canadese Maureen Jennings. La particolarità è che è ambientata nella seconda metà dell’Ottocento. Ogni tv movie ha la durata di 45 minuti.

I Misteri di Murdoch settima stagione – trama generale

La settima stagione de I misteri di Murdoch è composta da 18 episodi complessivi. Giallo ne manda in onda due a settimana. Protagonista è William Murdoch, un giovane detective della polizia canadese che opera a Toronto nel commissariato con a capo l’ispettore Thomas Brackenreid. Tra i due è subito guerra aperta perché Murdoch ha una notevole preparazione scientifica ed è abituato a condurre le indagini con i nuovi metodi investigativi.

Siamo a fine ‘800 e i detective dell’epoca erano ancorati ai metodi tradizionali del passato. La caratteristica della serie è proprio l’aver dato spazio alla nuova investigazione che utilizzava impronte digitali, analisi del sangue e medicina legale. Ed è proprio a questa metodologia che Murdoch deve il successo nella sua professione.

Con il trascorrere del tempo tra Murdoch e il suo capo Brackenreid si instaura un rapporto di fiducia reciproco. Intanto il protagonista Murdoch conosce la dottoressa Julia Ogden, una professionista proveniente da un ceto sociale elevato. Molto presto Murdoch finisce per innamorarsene e ne ammira l’atteggiamento di grande apertura verso la professionalità femminile in una società retrograda come quella di fine ‘800.

Accanto a Murdoch c’è anche un giovane agente George Crabtree. I casi con cui ha a che fare Murdoch spaziano in tutti i crimini possibili e immaginabili. Spesso viene anche a che fare con episodi su spiritismo, creazioni scientifiche poco credibili e molto altro.

Dove è girato

La serie è girata in Canada. In particolare le location principali dei vari episodi sono state Toronto e Port McNicoll nello stato dell’Ontario.

I Misteri di Murdoch settima stagione – trama episodi In pericolo di vita e Morte al circuito

Nel primo episodio della serie dal titolo In pericolo di vita il detective Murdoch e l’ispettore Brackenreid hanno risposto alla richiesta di aiuto di Clarence MacFarlane che crede di aver ricevuto minacce. I due sono a bordo di un treno che sta per partire da Toronto per il suo viaggio inaugurale con destinazione Rochester.

Murdoch crede che la loro presenza a bordo sia necessaria per poter aiutare di più la MacFarlane. Ed infatti la loro presenza si rivela utile perché Amy, la figlia di Clarence MacFarlane, ad un certo punto cade in mare e scompare. Amy tra l’altro è fidanzata con il direttore finanziario di suo padre. Mentre Murdoch indaga, scopre che in effetti c’è una vera minaccia contro i proprietari del treno su cui viaggia. E alla fine riesce a capire anche le motivazioni della scomparsa di Amy.

Nel secondo episodio dal titolo Morte al circuito, Murdoch indaga sulla morte improvvisa del ciclista Joe Fenton. Il detective partecipava ad una gara su due ruote nel corso della quale aveva provato nuovo dispositivo per il cambio marcia. Fenton era il vincitore annunciato essendo arrivato primo in molte gare precedenti. Il suo manager Chippy Blackburn era stato visto mentre gli offriva da bere una pozione. E molti sospettano che possa essere stata avvelenata.

La dottoressa Grace ha notevoli difficoltà a scoprire la causa del decesso. Si fa assistere dalla collega Ogden. Si scopre che il ciclista potrebbe essere stato vittima di un aneurisma cerebrale. Però sul braccio destro di Fenton viene trovata traccia di una iniezione. Per cui l’indagine assume un diverso significato.

I Misteri di Murdoch – il cast completo

Di seguito il cast del film I Misteri di Murdoch e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori