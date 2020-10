Giallo propone oggi il film dal titolo Viaggio in Guyana che fa parte della serie tv Alexandra.

La serie, giunta alla quarta puntata, ha come protagonista Julie Depardieu figlia dell’attore Gérard Depardieu. Il ruolo interpretato è di Alexandra Ehle, di professione anatomopatologo, che lavora a Bordeaux. Ha un intuito spiccato per trovare nei cadaveri che le vengono affidati, gli indizi necessari per portare gli investigatori a scoprire gli assassini di turno.

Alexandra è una donna molto moderna, senza preconcetti, e dai metodi innovativi. Molto spesso si scontra con il comandante di Polizia Antoine Doisneau che tra l’altro è suo fratello. Il suo obiettivo è restituire dignità alle persone che sono state uccise e che finiscono sul suo tavolo per essere dissezionate.

Alexandra: Il viaggio in Guyana – regia protagonisti, dove è girato

La regia è di François Basset. Ideatrice e sceneggiatrice della serie è Elsa Marpeau. Protagonista è Julie Depardieu nel ruolo di Alexandra Ehle. Il commissario Antoine Doisneau è interpretato da Bernarde Yérles. Nel cast anche l’attrice Andrea Ferreol.

Il film tv, datato 2019, è andato in onda su France 3 con un ottimo riscontro di pubblico.

Le riprese si sono svolte in Francia, in particolare a Bordeaux nel dipartimento della Gironda nella regione della Nuova Aquitania.

Il titolo originale è Alexandra: L’Hermaphrodite. La produzione è della Carma Films in collaborazione con France Television. Il film tv è conosciuto anche con il titolo inglese di Flying Madman.

Alexandra: Il viaggio in Guyana – trama del film in onda su Giallo

Alexandra Ehle è medico legale per presso l’Istituto Forense di Bordeaux. Ha un carattere molto libero e considera il suo lavoro una vera e propria missione.

Conduce le proprie indagini in una singolare collaborazione con il comandante della polizia locale Antoine Doisneau.

Nel tv-movie di oggi si continua in qualche modo l’indagine già iniziata sette giorni fa. Ai piedi di una rupe calcarea nei pressi della città di Bordeaux, vengono trovati pezzi di un corpo umano. Si tratta di due metà di corpi assemblati. Il busto appartiene ad una donna bianca ed è cucito alle gambe di un uomo di colore in una maniera estremamente macabra.

Alexandra e Antoine cominciano ad indagare. Ma le loro prime intuizioni non collegano immediatamente la morte delle due persone i cui cadaveri sono stati riuniti. Tuttavia cercando di trovare altri indizi, riescono a stabilire che le due vittime dovevano avere qualcosa in comune.

Il finale del film

Alexandra continua ad indagare come anatomopatologo. E scopre che i due corpi avevano in comune la stanchezza dovuta ad un viaggio molto faticoso che ne aveva prostrato la forza fisica. Insomma dall’analisi dei cadaveri risulta che le due vittime si erano sottoposte ad uno stress molto significativo.

Ma arriva purtroppo un’altra macabra scoperta. Un terzo pezzo di cadavere viene ritrovato. Alexandra adesso è più che mai convinta che tutti questi corpi spezzati sono uniti tra di loro da un medesimo dramma. E dovrà essere proprio lei a svelarlo portando allo scoperto i segreti che hanno custodito fino alla morte.

Alexandra serie tv – il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Alexandra e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori