Italia Moldavia, partita amichevole in vista degli impegni in Nations League, è seguita, questa sera, da Rai 1 in prima serata. Collegamento alle 20.30 in diretta dalla Stadio Artemio Franchi di Firenze dove le sue squadre scendono in campo. Questa sera la puntata di Soliti ignoti – il ritorno, non va in onda.

Italia Moldavia amichevole su Rai 1

Dunque torna la Nazionale di calcio italiana, impegnata in tre partite nel corso di undici giorni. L’obiettivo è recuperare tempo e allenamento, in vista dell’Europeo del prossimo anno.

Per questo motivo, Italia e Moldavia si confrontano questa sera in un incontro amichevole, in vista del doppio impegno di Nations League, contro la Polonia l’11 ottobre a Danzica e contro l’Olanda il 14 a Bergamo.

Inizialmente per la partita era stato scelto lo Stadio Tardini di Parma. Successivamente però è intervenuta la FIGC secondo cui la scelta di Firenze consente alla nazionale italiana in ritiro presso il centro tecnico federale di Coverciano, di limitare gli spostamenti. Il tutto proprio in vista della finestra internazionale che prevede le altre gare in programma ovvero Italia e Polonia e Italia e Paesi bassi.

Per la stessa ragione anche l’Under 21 e gli azzurrini hanno subito il medesimo trattamento. Infatti la gara Italia Repubblica d’Irlanda da Benevento è stata spostata a Pisa. Questa sede è più agevole considerando anche che l’under 21 è in ritiro a Tirrenia.

Italia – Moldavia, la situazione dell’Italia di Mancini

Ecco la situazione in cui si trova l’Italia di Mancini. La squadra è imbattuta da 16 partite e in gol da 13, con 40 reti segnate.

Questa sera gli Azzurri scendono in campo con diverse novità, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo. Mentre in avanti il CT, complice l’infortunio di Insigne, continua con l’alternanza tra il laziale Immobile e il granata Belotti, che con 5 gol all’attivo è il miglior marcatore azzurro dell’ “era Mancio”.

Mancini dovrebbe anche mantenere fermi calciatori come ad esempio Federico Chiesa che, nella sua ex-città non gode più di tanta simpatia. Inoltre, dovrebbe provare alcuni esperimenti. Tra questi, l’esordio di Ciccio Caputo con la maglia azzurra.

Italia-Moldavia dove vederla

Italia-Moldavia è trasmessa in diretta su Rai 1 a partire dalle 20.35,subito dopo il Tg1. E’ possibile seguire l’incontro anche su RaiPlay in streaming.

La telecronaca è di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Le interviste e gli interventi a bordo campo sono di Alessandro Antinelli e Aurelio Capaldi. In studio al Franchi, invece,ci sono Marco Lollobrigida e Claudio Marchisio.

Le probabili formazioni

Italia (4-3-3): Sirigu; Lazzari, Mancini, Acerbi, Biraghi; Locatelli, Cristante, Bonaventura; Berardi, Caputo, El Shaarawy.

Moldavia (5-4-1): Coselev; Platica, Mudra, Posmac, Armas, Reabciuk; Rata, Carp, Epureanu, Ionita; Damascan.