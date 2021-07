Stasera in tv giovedì 22 luglio 2021, I programmi in onda

Condividi su







Stasera in tv giovedì 22 luglio 2021. Rai 1 propone altre due episodi della fiction Doc- nelle tue mani. Su La7, invece, David Parenzo e Concita De Gregorio conducono una nuova puntata di In Onda.

Stasera in Tv giovedì 22 luglio 2021, programmazione Rai

Rai 1 , alle 21:30, trasmette la fiction Doc- nelle tue mani con Luca Argentero. Nell’episodio In salute e in malattia Fanti, ormai a proprio agio nel ruolo di assistente, si occupa di un paziente in gravi condizioni e vuole organizzare le sue nozze prima che possa peggiorare.

Nell’episodio Quello che siamo mentre una paziente svela un segreto che riguarda la sfera privata di Lorenzo, Elisa e Gabriel cercano un modo per aiutare un anziano a recuperare la memoria.

Rai 2, alle 21:20, propone il telefilm Squadra Speciale Cobra 11 con Erdogan Atalay. Nell’episodio Il decollo Marc e Vicky finiscono sotto inchiesta per razzismo. Marc viene sospeso mentre Vicky viene ritenuta innocente. Nel frattempo Marc deve occuparsi anche di un omicidio avvenuto in una scuola di volo.

Nell’episodio Identità Semir deve occuparsi dell’omicidio di un giovane di cui è ignota l’identità. Marc invece è obbligato a lavorare sotto copertura per la Polizia Regionale, per un’indagine importante.

Rai 3, alle 21.25, manda in onda A raccontare comincia tu. Rivediamo l’intervista di Raffaella Carrà, scomparsa lo scorso 5 luglio, a Maria De Filippi nella quale l’ospite ripercorre le tappe salienti della carriera.

Stasera in Tv giovedì 22 luglio 2021, film Mediaset

Rete 4, alle 21.25, manda in onda il film commedia del 1981, Innamorato Pazzo con Adriano Celentano. La principessa Cristina si trova a Roma con il padre che deve concludere alcuni affari. Quando decide di visitare la città a bordo di un autobus stringe amicizia con l’autista Barnaba, ignaro che appartenga alla famiglia reale.

Canale 5, alle 21.25, trasmette il film drammatico del 2004, Paolo Borsellino con Ennio Fantastichini. Nel 1980 Paolo Borsellino riceve l’incarico di occuparsi Totò Riina e viene affiancato da Giovanni Falcone, suo amico di infanzia. I due lavorano insieme per oltre 10 anni prima di perdere la vita nelle stragi di Capaci e Via D’Amelio.

Su Italia 1, alle 21.25,va in onda il film azione del 2009, Fast & Furious- solo parti originali con Vin Diesel. Dominic Toretto si rifugia nella Repubblica Dominicana per non essere arrestato dalla polizia. Quando un evento imprevisto lo riporta a Los Angeles ritrova l’agente O’ Conner. I due, nonostante i rancori del passato, decidono di allearsi per sconfiggere un nemico che hanno in comune.

Stasera in Tv programmi La7,TV8

La7, alle 21.25, trasmette In Onda. David Parenzo e Concita De Gregorio si occupano, tra gli altri, della situazione sanitaria ma anche delle tensioni del Movimento in 5 stelle.

Tv8, alle 21.25, propone il film giallo del 2015- I delitti del barlume-La loggia del cinghiale con Filippo Timi. Massimo, Pilade, Aldo e Gino partecipano in un addio al celibato organizzato dalla Loggia del Cinghiale. Durante l’evento viene commesso un omicidio ed il colpevole è uno dei presenti.

I film stasera su Iris, Cine 34

Su Iris, alle 21.00,va in onda il film azione del 1995, Facile preda con Cindy Crawford. Un ispettore della squadra omicidi ha l’incarico di proteggere l’avvocatessa Kate McQueen. Alcuni ex agenti del Kgb, servizi segreti russi, sono sulle sue tracce per ucciderla.

Cine34, alle 21:00, propone il film poliziesco del 1977, Il cinico, l’Infame, il violento con Maurizio Merli. L’ex Commissario Tanzi viene ferito in un agguato organizzato dal Cinese; un criminale che aveva fatto arrestare in passato. Tanzi però gli fa credere di essere morto per poter indagare nell’ombra con il fine di ricondurre il Cinese in carcere.

I film trasmessi su Premium

Su Premium Cinema 1, alle 21.15, è previsto il film azione del 1997, Forza d’urto 2 con Brian Brosworth. Due ex poliziotti decidono di compiere una missione per l’FBI sotto copertura. I due hanno il compito di fermare una pericolosa banda di trafficanti di droga.

Premium Cinema 2 , alle 21.15, trasmette il film drammatico del 2013, Confine a nord con Bruce Dern.1956. Il piccolo Austen si trasferisce nella fattoria dei nonni in Vermont per volere del pare. Qui però scopre alcuni vecchi segreti di famiglia.

Premium Cinema 3, alle 21.15, propone il film commedia del 2009, Un coccodrillo per amico con Massimo Boldi. Lorenzo e Sandro partono per Malindi dove incontrano Laura, una loro vecchia amica che ha deciso di diventare suora. Quando la sua missione in Kenya rischia di non essere portata a termine, Lorenzo e Sandro la aiuteranno ad affrontare qualsiasi ostacolo.

Stasera in tv 22 luglio 2021, i film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, propone il film drammatico del 2021, Ostaggi con Gianmarco Tognazzi. Marco ha appena rapinato una banca. Per evitare di essere arrestato dalla polizia, decide di entrare in un negozio prendendo in ostaggio i presenti. Il commissario con l’aiuto di una delle commesse cercherà di trovare un compromesso prima che la situazione degeneri.

Sky Cinema Due, alle 21.15, manda in onda il film drammatico del 1997, Sette anni in Tibet con Brad Pitt. 1939. Heinrich Harrer, alpinista austriaco, vuole tentare la scalata del Nanga Parbat, in Pakistan. Nel corso della missione viene catturato dagli inglesi ma riesce a fuggire. Si nasconde in Tibet dove incontrerà il Dalai Lama.

Sky Cinema Family, alle 21.15, trasmette il film animazione del 2002, Stuart Little 3- un topolino nella foresta. La famiglia Little va in vacanza in montagna, portando con sé anche Stuart. Una volta arrivati il topolino deve fare i conti con un animale cattivo a cui piace seminare il terrore. Quando rapisce Fiocco di Neve, Stuart farà di tutto per salvarlo.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00,va in onda il film azione del 2016, The Perfect Weapon con Jhonny Messner. In un futuro apocalittico un regime totalitario tiene sotto controllo tutti gli aspetti di vita dei cittadini e commissiona ad un alcuni professionisti di uccidere coloro che tentano di opporsi. Quando uno dei killer non porta a termine l’incarico diventa lui stesso il prossimo bersaglio.

Sky Cinema Suspance, alle 21.00,trasmette il film fantastico del 2020, The new mutants con Maisie Williams. Cinque giovani mutanti vengono rinchiusi contro la loro volontà in una clinica perché devono imparare a controllare i propri poteri per non far del male agli altri. I ragazzi però elaborano un piano per fuggire dalla struttura.

