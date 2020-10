Torna L’Allieva 3 con i due nuovi episodi Il bersaglio e Il ritratto. Rappresentano il terzo appuntamento con la nuova stagione della serie interpretata nel ruolo dei due protagonisti, da Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. I telespettatori per seguire le nuove avventure di Alice Allevi e Claudio Conforti, devono sintonizzarsi su Rai 1, domenica 18 ottobre alle 21.25. Nel cast anche Sergio Assisi e Antonia Liskova.

La regia è di Fabrizio Costa e Lodovico Gasparini. La produzione per Rai Fiction è della Endemol Shine.

L’Allieva 3 trama generale

La terza stagione di L’Allieva, come le precedenti, unisce il genere commedia al giallo ed al poliziesco. La presenza del fratello di Claudio Conforti sta facendo degenerare molti rapporti, tra i quali anche l’amore tra Alice Allevi e Claudio Conforti.

Alice, infatti, che non è una dottoranda, è incuriosita dall’arrivo di Giacomo, il fratello di Claudio. Il giovane sprigiona un fascino selvaggio e fuori dagli schemi. E lei vorrebbe sapere per quale motivo sono stati divisi in passato. Ma Claudio non si confida. Intanto, in ogni episodio la Allevi deve confrontarsi con un caso di cronaca nera.

L’Allieva 3 trama episodio Il bersaglio

Nell’episodio dal titolo Il bersaglio, Alice e Claudio non sono più in buoni rapporti. La loro intesa personale e professionale si è deteriorata per la presenza di Giacomo, il fratello di Claudio. Ma un altro motivo del contrasto è da ricercarsi nei numerosi incarichi affidati all’allieva dalla Suprema.

Intanto il caso di cronaca nera riguarda la morte di una campionessa di carabina olimpica uccisa in un poligono di tiro.

Per ordine della Manes, Alice e Claudio vengono convocati per fare luce sulla morte e scoprire indizi che possano portare all’assassino. La forzata vicinanza non migliora la situazione. Ma c’è un ulteriore fatto: la Suprema intuisce che Alice ha scoperto il suo segreto.

Trama episodio Il ritratto

Nell’episodio Il ritratto, trasmesso subito dopo, i due protagonisti ritrovano un rapporto cordiale. L’occasione è fornita da un convegno fuori Roma al quale partecipano entrambi.

L’atmosfera romantica viene interrotta, però, da una nuova richiesta della Manes. Un uomo benestante ed appassionato d’arte è stato trovato morto in circostanze misteriose. Decisa a riscattarsi agli occhi della Suprema, Alice si impegna a fondo nel lavoro per lei e nella perizia da stilare dopo aver visionato il cadavere ed avere effettuato l’esame autoptico.

L’Allieva 3 serie tv – il cast completo

Ecco tutti gli attori ed i personaggi interpretati nella serie