DOC Nelle tue mani 22 ottobre, Cause ed effetti, L'imprevisto, trama, finale

Stasera, giovedì 22 ottobre alle 21:25, su Rai 1 torna DOC Nelle tue mani, con gli episodi Cause ed effetti e L’imprevisto. La sesta puntata inizia dalla ricostruzione del segreto di Marco Sardoni da parte di Andrea Fanti. Sardoni ha falsificato un certificato di morte ed ha approfittato dell’amnesia di Fanti per insabbiare tutto e proteggere il posto da primario. Intanto, gli intrecci sentimentali tra gli specializzandi entrano in una fase delicata. La serie con Luca Argentero è prodotta da Rai Fiction e Lux Vide. La regia è di Jan Maria Michelini e Ciro Visco.

La trama della serie

Andrea Fanti è un medico del Policlinico Ambrosiano di Milano. Ha un approccio alla professione freddo e pragmatico, disprezzato dai colleghi. Allo stesso tempo, dimostra capacità diagnostiche invidiabili, che gli valgono una stima unanime. Infatti, diventa primario, dopo la contesa del ruolo con Marco Sardoni.

Poi, il padre di un ragazzo morto in reparto gli spara, causandogli danni cerebrali e facendogli perdere la memoria degli ultimi dodici anni. Grazie al Neuropsichiatra Enrico Sandri, suo amico, inizia un percorso per ristabilirsi e ricostruire il passato. Non è facile: chi per proteggerlo, chi per opportunismo, in tanti omettono troppi eventi dai loro racconti.

Fanti scopre di aver divorziato da Agnese Tiberi, Direttrice Sanitaria del Policlinico. La loro rottura è iniziata con la morte del figlio Mattia per arresto cardiaco, avvenuta sotto gli occhi di Fanti. La figlia Carolina, nel frattempo, è diventata una donna e Fanti non la riconosce. Ricorda nulla anche della storia con Giulia Giordano, allieva e poi collega per dieci anni.

Fanti vuole tornare a fare il medico. Nonostante le gravi lacune generate dall’amnesia, glielo permettono, a patto che lavori solo come assistente degli specializzandi.

Rischia di essere cacciato più di una volta per aver messo a repentaglio la vita dei degenti. Ma poi trova una dimensione nel nuovo ruolo e anche i colleghi ne riscoprono le capacità diagnostiche.

Ora, Fanti rinnega i suoi modi distaccati. Predica empatia e contatto con i pazienti, atteggiamento di cui giova tutto il reparto. Solo Sardoni cerca di estrometterlo, per impedirgli di scoprire il suo segreto.

Intanto, Fanti prova a ricostruire il rapporto con Agnese. Lei ha un nuovo marito e rifiuta, ma fa sempre più fatica a resistere alla sue insistenze. Mentre, Giulia Giordano soffre in segreto per il suo amore, del quale parla solo con l’amico e collega Lorenzo Lazzarini.

DOC Nelle tue mani sesta puntata 22 ottobre, trama episodio Cause ed effetti

L’undicesimo episodio di DOC Nelle tue mani, in onda giovedì 22 ottobre, si intitola Cause ed effetti. La figlia Carolina porta in lavanderia una vecchia borsa da medico di Andrea Fanti. Al ritiro, gli consegnano alcuni fogli trovati in una tasca. Si tratta della cartella clinica di un paziente morto per errore, falsificata da Marco Sardoni per non essere licenziato.

Andrea Fanti ne era a conoscenza e avrebbe dovuto licenziarlo, ma lo sparo alla testa gli ha impedito di procedere. È questo il segreto per cui Sardoni ha tentato di far allontanare Fanti ed ha alterato i suoi psicofarmaci.

Andrea Fanti impiega qualche giorno per ricostruire la vicenda, però poi gli appare tutto chiaro. Tuttavia, non trova molto appoggio. Perfino la moglie Agnese è reticente, perché da Direttrice Sanitaria ha le sue responsabilità. Fanti deve lottare con caparbietà per convincere tutti.

Intanto, in reparto l’atmosfera è tesa anche per via degli intrighi amorosi. Lorenzo Lazzarini ha appena confessato a Giulia di amarla, ma lei ha confermato apertamente di essere ancora innamorata di Fanti. Con il quale c’è stato un piccolo riavvicinamento nell’ultima puntata.

Gabriel ed Elisa sono andati al letto insieme, dopo un lungo periodo di scaramucce. Solo, ora non sanno come gestire la situazione. Infine, Riccardo ha rivelato ad Alba della protesi alla gamba, motivo per cui non si è mai lasciato andare al loro amore. Per Alba non è facile metabolizzare la rivelazione.

Ma la tensione più subdola nasce di nuovo da Andrea e Agnese. Lei è tornata dal marito ed hanno ripreso le pratiche per l’affidamento di un bambino. Potrebbe trattarsi solo di uno strenuo tentativo per non ammettere a se stessa di voler tornare dall’ex marito.

DOC Nelle tue mani 22 ottobre, trama episodio L’imprevisto

Il secondo episodio in onda nella sesta puntata di DOC Nelle tue mani, giovedì 22 ottobre, si intitola L’imprevisto. Il reparto del Policlinico Ambrosiano viene stravolto da una tragedia: diventa il punto di primo soccorso dopo un grave incidente ferroviario. Le tensioni tra Fanti e Sardoni, così come le questioni personali degli altri medici, passano in secondo piano. Tutti sono chiamati a compattarsi per fare il massimo nel proprio lavoro e salvare più vite possibili.

Eppure, la realtà esterna trova ancora una volta il modo di insinuarsi nelle dinamiche del reparto. Tra i feriti, c’è una ragazza legata al passato di Riccardo e quando arriva su una barella, il loro vecchio rapporto torna prepotentemente d’attualità. Inevitabilmente, anche la storia con Alba, già entrata in una fase delicata nell’episodio precedente, ne risente.

Dove è girato DOC Nelle tue mani 22 ottobre

La serie DOC Nelle tue mani è girata tra Roma, Formello e Milano. L’ospedale è il Policlinico del Campus Universitario Biomedico di Roma, ma altre scene sono state girate anche all’Università Campus Biomedico di Roma e a Formello.

Invece, le scene fuori dall’ospedale hanno come scenario per lo più Milano. Tra la zone del Naviglio Pavese, Parco Sempione, la Darsena e Porta Ticinese. Le panoramiche aeree ritraggono per lo più il quartiere Isola.

La storia vera di DOC Nelle tue mani

DOC Nelle tue mani è ispirata alla storia vera del medico Pierdante Piccioni. Nel 2013, quando era primario nel pronto soccorso di Lodi, perse dodici anni di memoria a causa di un incidente stradale.

La serie di Rai 1 racconta fedelmente come, dopo l’incidente, il Dottor Piccioni tornò alla professione mostrando un approccio completamente diverso rispetto al passato. Aveva sostituito una forte empatia alla sua proverbiale freddezza sul lavoro. Piccioni ha raccontato la sua storia in due libri pubblicati da Mondadori, Pronto Soccorso e Meno Dodici.

La sceneggiatura della serie è partito da questa stori, per poi rileggerla con elementi prettamente di fiction.

