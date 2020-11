Hawaii Five – 0 torna su Rai 2 con la quinta stagione e le puntate dall’8 al 12 novembre. L’appuntamento è in fascia preserale alle 18.40 con la serie che va in onda dal lunedì al venerdì. Racconta la storia degli investigatori McGarrett e Danno che fanno parte di una squadra d’élite che lavora per combattere il crimine sulle spiagge dello Stato di Aloha insieme all’ex agente di polizia Chin Ho Kelly e a un giovane appena uscito dall’accademia, Kono.

Hawaii Five – 0 dall’ 8 al 12 novembre trama generale

La prima stagione è andata in onda nel 2010 sulla rete CBS. Dieci quelle previste. Rai 2 propone la serie con la farfalla gialla. La durata di ogni episodio è di circa 43 minuti.

È il reboot di Hawaii Squadra Cinque Zero, serie TV prodotta dal 1968 al 1980. Il titolo della serie contiene lo “0”, a differenza della “O” maiuscola della serie originaria. Come la precedente, anche questa serie segue le vicende di un’unità di polizia d’élite istituita per combattere il crimine nello stato delle Hawaii (il cinquantesimo stato degli Stati uniti, da cui il titolo della serie.

Nel cast Alex O’Loughlin, Scott Caan, Daniel Dae Kim.

La programmazione quotidiana

Domenica 8 novembre. Se per caso.

Trama: Steve viene rapito da Wo Fat che vuole scoprire il luogo in cui viene tenuto prigioniero suo padre. Per farlo, tortura Steve in molti modi, iniettandogli anche droghe che gli procureranno allucinazioni e visioni distorte del passato

Lunedì 9 novembre. Il Matrimonio

La zia di Steve, Deb, arriva sull’isola con l’intenzione di sposarsi con l’attuale compagno Leonard, ex avvocato legato a vicende di mafia. All’inizio Steve si mostra contrario alla cosa, ma poi capisce che, visti i pochi mesi di vita che restano ai due, è il caso di lasciarli tranquilli e farli vivere con gioia.

Martedì 10 novembre. Sogni infranti

La five-0 indaga sull’omicidio di una ragazza. Presto si imbatte in un uomo che la stava seguendo per proteggerla e che non ci è riuscito. L’uomo aiuterà quindi la squadra di McGarrett a risolvere il caso, scoprendo che la ragazza in questione è stata uccisa solo perché si trovava nel posto sbagliato al momento sbagliato.

Mercoledì 11 novembre. Il grande colpo

Un uomo, appena arrivato alle Hawaii con la sua famiglia, viene ferito nella sua stanza d’albergo. Presto si scoprirà che si trovava solo nel posto sbagliato al momento sbagliato e si capirà che è stato ferito solo per coprire un grosso furto di opere d’arte. Kono e Chin si infiltreranno a casa di uno dei più grandi collezionisti dell’isola e verranno anche tenuti in ostaggio, prima di essere salvati da Steve e Grover che cattureranno i malviventi con l’aiuto di Jerry e Nicole, una cacciatrice di taglie delle opere d’arte. Intanto Kamekona si prepara a concorrere nello Shrimpapalooza, una gara di cucina, affinancato dal celebre chef Morimoto

Giovedì 12 novembre Duplice omicidio

La five -0 indaga su due omicidi, apparentemente non collegati, che però porteranno a scoprire delle atrocità avvenute nel lontano 1974 in un riformatorio. Nel frattempo un ragazzo ruba l’auto di McGarrett, alla quale lui tiene particolarmente. Il ragazzo viene fermato ma Steve decide di aiutarlo prendendosene cura e facendolo assumere da Kamekona.

Venerdì 13 novembre Blackout

Dekker, vecchia conoscenza della squadra, viene arrestato mentre prova ad entrare nel carcere da dove era stato fatto uscire tre giorni prima per aiutare il distaccamento dell’Immigrazione ad arrestare un famoso latitante. Purtroppo l’uomo, che avrebbe potuto identificare facilmente il criminale, perde completamente la memoria. La five-0 decide comunque di aiutare l’agente Morrison ad arrestare Roman Zednick, che dopo vari colpi di scena, risulterà essere una donna. Nel frattempo Kono ha dei dubbi sulla sua relazione con Adam, ma alla fine deciderà di sposarlo