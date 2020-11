Giallo propone oggi la terza puntata di Astrid et Raphaelle con gli episodi L’anello mancante e Una storia vera.

L’appuntamento con la serie prodotta in coproduzione tra Francia e Belgio è in prima serata sul canale 38 del digitale terrestre free. La storia raccontata riguarda due giovani donne che, con ruoli differenti, contribuiscono alla scoperta dei colpevoli dei casi di omicidio avvenuti in Francia. La produzione è di France 2. Gli episodi che vanno in onda questa sera hanno la durata di 52 minuti ciascuno.

Le due protagoniste Raphaëlle Coste e Astrid Nielsen sono interpretate rispettivamente da Lola Dewaere e Sara Mortensen. Le due sono talmente abili da essere state soprannominate “le signorine in giallo”. Raphaëlle è la poliziotta, Astrid invece ha il ruolo di bibliotecaria dell’archivio privato del commissariato dove sono raccolte tutte le pratiche dei fatti di cronaca nera accaduti.

Astrid et Raphaelle – trama episodio L’anello mancante

Nel secondo episodio dal titolo Un legame con il passato, viene trovato il cadavere di un ricercatore all’interno del Museo Nazionale di storia naturale.

Dalle prime indagini si scopre che la vittima sarebbe morta per annegamento. Questo è quanto ha stabilito la perizia del medico legale. La singolarità è che non esiste acqua in zona e quindi il mistero sulla morte si infittisce sempre di più.

Intervengono Astrid e Raphaëlle che scopriranno molto presto una novità insospettata. La morte del ricercatore sarebbe legata ad un traffico di reperti fossili. Questo delitto incomprensibile potrebbe infatti mettere in discussione un’importante scoperta scientifica, probabilmente realizzata dalla stessa vittima.

Astrid e Raphaëlle riescono anche ad avere un’idea ben precisa di chi potrebbe essere l’assassino. E gli tendono una trappola nella quale puntualmente il killer cade.

Astrid et Raphaelle – trama episodio Una storia vera

Ancora una volta Astrid e Raphaelle sono coinvolte in un caso di omicidio. La poliziotta Coste viene chiamata sul luogo di un delitto molto singolare e apparentemente inspiegabile.

Un famoso scrittore viene trovato morto all’interno del proprio appartamento. La perizia del medico legale rivela che si è trattato di un avvelenamento. Probabilmente il caso potrebbe essere chiuso come un suicidio. Infatti l’appartamento dello scrittore è chiuso dall’interno. Ciò significa che non ha potuto ricevere visite e si è dato la morte da solo. Tuttavia Raphaelle Coste non è convinta di questa possibilità, Anzi crede che si tratti di un omicidio. Bisogna cioè confrontarsi con un solo mistero per avere poi la visione generale del caso.

Come è stato possibile entrare in un appartamento dall’interno? Astrid e Raphaelle cominciano ad indagare nel mondo dell’editoria. Trovano così indizi davvero sconvolgenti. E, passo dopo passo, la loro indagine le conduce sulle tracce di un drammatico incendio che potrebbe essere stato appiccato da qualcuno che voleva vendicarsi. Insomma un gesto di una furbizia apparentemente perfetta.

Ma Astrid e Raphaelle troveranno il punto debole e assicureranno il colpevole alla giustizia.

Astrid e Raphaelle – il cast completo

Di seguito il cast del film Astrid e Raphaelle e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori