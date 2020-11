Questa sera, 8 novembre, su Canale 5 va in onda l’ottava puntata in diretta di Live non è la D’Urso. La conduttrice Barbara D’Urso accoglie nel salotto del talk ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo e della politica, per parlare di argomenti di stringente attualità, che spesso li riguardano personalmente.

Ivana Trump, ex moglie del presidente uscente degli Stati Uniti, e il suo ex-marito Ivano Rubicondi sono i primi ospiti confermati della puntata. A seguire un faccia a faccia tra Alba Parietti e la nuova moglie di Franco Oppini; che ultimamente si è espresso duramente nei confronti della Parietti in alcune interviste.

Infine, Guenda Goria, appena uscita dal Grande Fratelli Vip 5, parla con suo padre Amedeo. Mentre Guenda era ancora nella casa del GF Vip, Amedeo Goria ha rilasciato un’intervista nella quale definiva la figlia “bipolare”. Un duro affronto che Guenda non ha accettato, e di cui discute questa sera con suo padre. Spazio anche per Paolo Brosio e la sua nuova fidanzata: la ventiduenne Maria Laura De Vitis. La ragazza è ospite di Barbara D’Urso, mentre Paolo Brosio è ancora un concorrente in gara al GF Vip 5.

Vi ricordiamo che potete seguire Live non è la D’Urso in diretta sul sito in streaming gratuito MediasetPlay.

Live non è la D’Urso diretta 8 novembre, Giorgia Meloni intervistata

La puntata di questa sera inizia con un’intervista a Giorgia Meloni, leader del partito Fratelli d’Italia. “Il nostro paese non può permettersi di stare fermo troppo a lungo. Ogni misura che consente di fermare il virus senza interrompere il lavoro va fatto” afferma la Meloni. C’è qualche problema audio, risolto immediatamente

“Vorrei che il Governo gestisse meglio le priorità. Si poteva fare di più per non chiudere i ristoranti, ad esempio” dichiara la politica. “Se l’età media di chi muore di Covid è circa 80 anni, perchè non aiutiamo gli anziani a stare in sicurezza con una migliore assistenza domiciliare a tappeto?” si chiede la Meloni.

Si dialoga poi sui risultati delle elezioni USA. E la D’Urso lancia un appello alla Meloni. “Non ostacolare la legge contro l’omotransfobia per favore” chiede la conduttrice.

La Meloni si congeda, e vanno in onda le immagini registrate live di alcune piazze in cui sono tenute proteste per la suddivisione in zone dell’Italia. In collegamento ci sono Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, e Giulio Gallera, .assessore al Welfare della Regione Lombardia.