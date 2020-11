Arrivano su RaiPlay gli ultimi quattro episodi della serie Stalk. Presentati in anteprima nazionale alla Festa del Cinema di Roma – Alice nella città, sono fruibili da mercoledì 11 novembre sulla piattaforma digitale in esclusiva e in prima visione per l’Italia.

Stalk su RaiPlay, trama ultimi quattro episodi in prima visione

La serie Stalk si compone complessivamente di dieci episodi prodotti per la piattaforma digitale France TV Slash.

E’ basata soprattutto su quanto accade nell’universo del bullismo e del cyberstalking.

Tutto inizia a “L’Ecole nationale des sciences de l’informatique”, prestigiosa facoltà di ingegneria dove Lucas, alias Lux, un geek eccezionalmente dotato, viene preso di mira e umiliato da un gruppo di studenti più anziani.

Lux , che si sente il più anonimo degli anonimi, è arrivato alla facoltà grazie ad una borsa di studio vinta proprio per le sue straordinarie capacità informatiche. Per vendicarsi delle mortificazioni subite utilizza le sue eccezionali doti e inizia a spiare, perseguitare e molestare i suoi aguzzini. Hackera i loro cellulari e i loro computer compreso quello di Alma, la ragazza di cui è innamorato.

Théo Fernandez, protagonista della serie, si trasforma quindi in vero stalker e, vicenda dopo vicenda, riesce a divenire la persona potente e popolare che ha sempre voluto essere, fino a quando non cade lui stesso nella trappola di cui è stato ideatore.

Ecco come commenta Théo e come si giustifica

Non so nemmeno perché ho iniziato con lo stalking, Io volevo solo che la smettessero di prendermi in giro.

Ma la verità è un’altra. Semplicemente questa:

Più impari sulla vita dell’obiettivo più probabilità hai di bruciarti, rovinando tutto. Devi comunque entrare nel suo cervello cosi come hai fatto nel suo telefono. Devi essere una presenza invisibile.

E’ così che il giovane Lux, per vendicarsi dei bulli, è diventato vittima di se stesso, nella incontrollabile spirale del cyberstalking.

Il messaggio della serie

Stalk vuole ricordare ai suoi spettatori che tutti noi facciamo ricerche sui nomi delle persone che ci interessano. Esaminiamo i loro profili social o curiosiamo le pagine Instagram. “Perché tutti, in fondo siamo degli stalker…”. RaiPlay la propone proprio con un obiettivo specifico, o meglio con un chiaro messaggio: utilizzare nella maniera migliore il web, nel rispetto degli altri ed anche di noi stessi.

Stalk su RaiPlay, produzione, cast, regia

La serie realizzata da GA&A productions è una produzione France TV.

E’ nata da una idea originale di Simon Bouisson e Jean-Charles Paugam per la piattaforma digitale Slash.

Nel cast anche Carmen Kassovitz, Pablo Cobo, Rio Vega, Azize Diabaté, Yasin Houicha, Manon Valentin e Clément Sibony.

Stalk ha vinto il Premio Miglior regia (Simon Bouisson) e il Premio Miglior Giovane Attore (Théo Fernandez) al Festival de la Fiction TV de La Rochelle 2019.