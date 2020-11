Il silenzio dell’acqua 2 è una delle nuove serie di Canale 5. La prima stagione è andata in onda nella primavera del 2019 e aveva come protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. La seconda, a meno di ulteriori cambiamenti di programmazione, è prevista per venerdì 27 novembre 2020. Sempre in prima serata su Canale 5. Arriva dopo circa un anno e mezzo pur essendo pronta da tempo. Pasotti, infatti, ne aveva annunciato la fine delle riprese lo scorso dicembre 2019.

Il silenzio dell’acqua 2 – regia, protagonisti, dove è girata

La regia è di Pier Belloni che aveva diretto anche la prima stagione. Protagonisti sono Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti rispettivamente nei ruoli di Luisa Ferrari e Andrea Baldini. Entrambi sono vice questori. Nel cast anche Giulio Maria Corso, new entry, nel ruolo di Rocco. Dal cast scompare invece il personaggio di Thomas Trabacchi morto nell’ultima puntata della prima stagione.

Ricordiamo ai nostri lettori che Giulio Maria Corso è il marito di Federica De Benedittis, attrice della serie di Rai 1 Il Paradiso delle Signore in cui interpreta il personaggio di Roberta. Qui i due attori si sono conosciuti la prima volta. Giulio Corso aveva interpretato Antonio Amato sempre nel medesimo serial di Rai 1.

Le riprese si sono svolte ancora una volta tra Muggia e Duino che si trovano nei pressi di Trieste e sono tra i borghi più spettacolari di tutto il Friuli Venezia Giulia. Qui è stata ricostruita l’immaginaria città di Castel Marciano dove si svolgono gli eventi raccontati. Tra l’altro, Duino è stata fonte di ispirazione per autori come D’Annunzio e Max Wayne.

Le riprese sono iniziate il 14 luglio 2019 e si sono concluse il 20 dicembre dello stesso anno. Quest’anno alcune scene sono state girate anche in Slovenia. La serie per la prima volta si è spostata anche all’estero.

Il silenzio dell’acqua 2 – trama

La trama della seconda stagione è incentrata su un nuovo caso da risolvere. I due protagonisti, nella prima stagione avevano dovuto confrontarsi con l’omicidio della sedicenne Laura sulla Rocca di Duino.

Nella seconda stagione invece vengono a galla molti misteri e segreti tra gli abitanti di Castel Marciano.

In effetti questa volta Luisa Ferrari e Andrea Baldini si ritrovano a Castel Marciano un anno dopo la conclusione degli eventi che hanno caratterizzato la prima stagione. I due tornano a far coppia insieme per risolvere un duplice omicidio. Questa volta devono indagare su tutto quanto ruota intorno alla morte di due persone barbaramente assassinate. Le verità che porteranno allo scoperto riusciranno a mettere in discussione non solo la vita privata ma anche la professionalità stessa dei due protagonisti.

L’evoluzione dei personaggi

Ognuno dei personaggi è coinvolto in prima persona in una vicenda che ha le atmosfere tra il giallo e il mistery. Ma c’è anche una buona dose di poliziesco con atmosfere drammatiche. Luisa Ferrari ed Andrea Baldini si troveranno dinanzi ad un enigma sempre più complicato. Una sorta di labirinto nel quale, una volta entrati, sarà difficile trovare la via per l’uscita.

I due poliziotti cominciano ad indagare sul presente e sul passato di tutti i personaggi coinvolti. Ognuno infatti ha un motivo per aver ucciso e potrebbe essere il colpevole. La suspense è presente in moltissime scene e conduce il telespettatore in un percorso sempre più intricato nel quale. ad un certo punto, andare avanti significa anche mettere a repentaglio la propria vita.