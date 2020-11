Jamie Johnson 4 arriva su Rai Gulp a partire da lunedì 16 novembre. La serie è ambientata nel mondo del calcio giovanile. E torna con nuovi episodi oltre che su Rai Gulp anche su RaiPlay.

Da lunedì 16 novembre, alle 18.55, sul canale 42 vengono proposti in prima visione gli episodi della quarta stagione. Contestualmente gli episodi dell’apprezzata serie live action saranno disponibili anche sulla piattaforma Rai.

Jamie Johnson 4 trama

La trama della quarta stagione ruota intorno a Jamie Johnson che sta crescendo. E con lui crescono la sua passione per il calcio e i legami più importanti della sua giovane vita. In particolare è legatissimo a suo nonno, che lo sostiene quotidianamente e vorrebbe continuare ad essere il suo allenatore per sempre.

Ma c’è anche il rapporto con l’amico Boggy con cui condivide momenti belli ma anche quelli più tristi.

Infine Jamie non ha mai dimenticato Jack ormai lontana, ma sempre sua compagna di squadra ideale.

I nuovi episodi

Nei nuovi episodi della quarta stagione la squadra di Jamie affronta una nuova emozionante sfida.

Nel momento in cui deve mettersi in gioco, dovrà ammettere che tirare calci a un pallone non è l’unico obiettivo da perseguire nella vita. Ce ne sono molti altri ben più importanti e significativi.

La Fenice è ora guidata da Molly, una nuova allenatrice. Con lei ognuno dovrà riconquistare il suo posto in squadra e dimostrare oltre al talento lo spirito di squadra. Questo adesso è indispensabile per poter andare avanti.

Jamie sarà costretto a fare un bagno di umiltà e prendere una importante decisione. Dovrà valutare se, oltre a migliorare sue abilità tecniche, è disposto a coltivare le qualità necessarie per diventare un vero capitano. Solo in questo caso potrà guidare i suoi compagni nel più ambito campionato giovanile internazionale: la mitica Gothia Cup.

Jamie Johnson 4 dove è girato

Gli episodi degli incontri del campionato sono stati girati durante questo importante torneo giovanile in Svezia.

La Gothia Cup è il torneo giovanile di calcio per squadre dilettantistiche più grande al mondo, che si svolge nella città di Göteborg. Si possono incontrare squadre provenienti da più di 60 nazioni di tutti i continenti.