Annalisa è la testimonial della nuova pubblicità della Hyundai i20 Hybrid. Le reti televisive stanno mandando in onda lo spot in cui la cantante e conduttrice italiana pubblicizza la nuova auto. Lo scenario in cui lo spot è stato registrato è di grande suggestione. Ed il claim recita: nuova Hyundai i20 Hybrid incontra la voce di Annalisa.

Pubblicità Nuova Hyundai i20 Hybrid con Annalisa

Lo spot è stato girato sul Garda, precisamente a Campione, frazione a lago di Tremosine, paesaggio di grandissima suggestione e bellezza che fa da sfondo alla modernità del prodotto pubblicizzato.

Un sogno che si realizza: da una parte quello di guidare un’auto che, secondo la casa produttrice, raggiunge la perfezione. Dall’altra, il desiderio di trovarsi in un angolo di paradiso, dove tutto si stempera, tutto appare lontano e il mondo sembra solo un ricordo. Vale soltanto la grande bellezza di un lago che sembra congiungersi con il cielo. E sullo sfondo lei: la nuova Hyundai i20 Hybrid guidata da Annalisa. Da questo incontro – scontro tra bellezze completamente differenti, nasce la suggestione di uno spot in cui Annalisa appare come il trait d’union.

Perché proprio su Annalisa è caduta la scelta? La casa di produzione deve aver visto nella cantante, classe 1985, alcune delle caratteristiche della nuova auto. Semplice ma complicata allo stesso tempo. Affidabile e dalla tradizione inconfondibile ma pronta a dettare nuovi standard di sicurezza

Annalisa è apparsa perfetta anche perché la sua laurea in Fisica la accredita come estremamente credibile da un un punto di vista scientifico. E l’auto pubblicizzata sfoggia un ricco corredo di tecnologia intelligente che va dai sistemi di sicurezza alle funzioni di connettività ai vertici della categoria. Inoltre, scrive la casa di produzione: Nuova i20 rappresenta anche il primo esempio in Europa del nostro nuovo linguaggio stilistico. L’auto è sportiva ed elegante, sicura, sempre connessa.

Il racconto dello spot

Il video dura poco più di un minuto ed è costruito ad arte per catturare l’attenzione del pubblico. Intanto in soli sessanta secondi sono contenute le immagini, in primo piano, di alcuni dei luoghi più belli della sponda bresciana del Benaco. Il paesaggio si fonde con l’auto, sempre inquadrata in primo piano che sfreccia, con Annalisa alla guida lungo le strade, tra curve e rettilinei comunicando al telespettatore una sensazione di sicurezza e di modernità. A fare da pendant le canzoni dell’artista che accompagnano il viaggio dell’auto.

A rendere la modernità del prodotto anche i colori dell’abbigliamento di Annalisa che inizialmente passeggia sul pontile dove, alla fine dello spot vediamo l’auto con sullo sfondo la meravigliosa inquadratura mozzafiato del paesaggio.

Pubblicità nuova Hyundai i20 Hybrid dove è girato

In primo piano e in primo luogo, la Strada della Forra che Winston Churchill aveva definito l’ottava meraviglia del mondo. Successivamente si prosegue per il lungolago di Campione per arrivare alla Terrazza del Brivido di Tremosine. Sospesa a 350 metri di altezza, spalanca una vera e propria finestra sul Parco dell’Alto Garda.

Ed è qui che Annalisa si esibisce, canta, con alle spalle la spettacolarità della natura. E la scritta Ready. Sembra davvero di aver raggiunto un Paradiso Terrestre dopo aver guidato la Nuova Hyundai i20 Hybrid.

Qual è la canzone dello spot Hyundai i20 Hybrid?

La canzone che interpreta Annalisa nello spot ha per titolo Tsunami. E’ stata pubblicata lo scorso 4 settembre. Ed è il terzo singolo estratto dall’album Nuda. E’ stato presentato la prima volta il 5 settembre 2020 nel corso dei Seat Music Awards, in onda su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada.