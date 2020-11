Questa sera Rai 1 propone la seconda puntata della serie Vite in fuga con gli episodi Aprile e Gaeta. Dopo l’esordio di domenica 22 novembre, la programmazione della fiction prosegue settimanalmente nei giorni di domenica e lunedì per un totale complessivo di sei puntate.

Nel cast Anna Valle e Claudio Gioè nel ruolo dei coniugi Silvia e Claudio Caruana. Tobia De Angelis e Tecla Insolia interpretano invece i due figli adolescenti Alessio e Ilaria.

Riassunto della puntata precedente

Nella puntata precedente abbiamo visto che la famiglia Caruana, benestante, ammirata e invidiata, ad un certo punto viene travolta dallo scandalo finanziario di cui sembrerebbe essere responsabile proprio Claudio Caruana, dirigente dell’istituto di credito dove è avvenuto il fallimento.

Vi si aggiunga che qualche giorno dopo un amico e collega di Caruana è stato trovato ucciso. Le indagini puntano soprattutto sulla colpevolezza dello stesso Caruana. La famiglia così per sfuggire all’arresto viene costretta a cambiare luogo ed identità. Da Roma si trasferisce in Alto Adige ad Ortisei con l’aiuto di un ex agente dei servizi segreti interpretato Giorgio Colangeli.

Mentre sono già ad Ortisei, i Caruana vengono a sapere dai notiziari nazionali dell’esistenza di un video che riprende Claudio Caruana mentre si reca a casa del collega ucciso. Un’ulteriore prova della sua colpevolezza. Il colpo di scena finale della prima puntata è la rivelazione di Claudio alla moglie Silvia, di non essere lui nel video perché quella sera aveva un appuntamento con l’amante.

Vite in fuga – trama episodio Aprile

Nel terzo episodio dal titolo Aprile, i telespettatori trovano Silvia Caruana disperata e piena di rancore nei confronti del marito. Claudio infatti stava trascorrendo la serata con un’altra donna, Gloria. Ma oltre la rabbia, si fa strada anche la consapevolezza che Gloria è l’unica persona in grado di poter salvare Claudia dal carcere con la sua testimonianza. Silvia Caruana tenta così di raggiungere Gloria telefonicamente. Ma tutti i tentativi sono inutili.

Intanto c’è qualcuno sulle tracce della famiglia. Si tratta dell’ispettrice Serravalle che è profondamente convinta della colpevolezza di Claudio Caruana. Inoltre non ha mai creduto all’incidente in motoscafo nel quale avrebbero perso la vita tutti e quattro i componenti della famiglia.

La poliziotta è certa che i Caruana siano sani e salvi e si nascondano per non affrontare le conseguenze di un processo oramai sicuro. Inizia così a mettere in campo tutte le proprie risorse per rintracciarli. Ma i tentativi realizzati finora sono falliti.

L’ispettrice non si rassegna ed è certa che prima o poi qualcuno della famiglia incorra in qualche errore.

Vite in fuga – trama episodio Gaeta

Nel quarto episodio in onda questa sera dal titolo Gaeta, l’errore auspicato dall’ispettrice Serravalle accade davvero. Infatti il figlio dei Caruana, Alessio, cerca di mettersi in contatto con l’amico Mario Langella (Giancarlo Commare, il Rocco Amato de Il Paradiso delle Signore).

Gli chiede di incontrarlo urgentemente a Gaeta. La telefonata viene intercettata e rappresenta l’occasione tanto attesa dall’ispettrice Serravalle per incastrare la famiglia Caruana.

Adesso la poliziotta ha la certezza assoluta che tutta la famiglia è viva e sta nascondendosi in qualche posto. Il prossimo passo è cercare di capire dove sono rifugiati e intercettarli.

Il cast della serie

