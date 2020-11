Ascolti Tv domenica 22 novembre 2020. Vite in fuga con Anna Valle e Claudio Gioè inizia al ribasso con il 16.8% di share. Barbara D’Urso si ferma al 12.6%. Bene Massimo Giletti nella seconda parte di Non è L’Arena. Fabio Fazio continua ad avere share a due cifre su Rai 3, la rete da cui era partito il programma anni fa. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv domenica 22 novembre 2020, il prime time

Su Rai 1 Vite in Fuga ha conquistato 4.103.000 telespettatori con 16.8%

Su Rai 2 NCIS Los Angeles: 1.275.000 con 4.4%. N.C.I.S. New Orleans: 991.000 con 3.7%.

Su Rai 3 Che Tempo che Fa: 2.779.000 spettatori con 10.1%

Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso: 2.124.000 spettatori sintonizzati con 12.6%

Su Rete 4 Il film Pari e dispari: 891.000 telespettatori con 3.8%.

Su Italia 1 Jurassic World ha raggiunto 1.530.000 spettatori con 6.3%

Su La 7 Non è l’Arena: 1.593.000 spettatori con 5.7% e 1.178.000 con 7.6%

Su Tv8 MasterChef Italia 9 è visto da 724.000 telespettatori con 3.3%.

Su NOVE Sirene ha registrato 304.000 persone con 1.2%.

Ascolti Tv domenica 22 novembre 2020, la fascia preserale Novantesimo minuto al 6% nella seconda parte Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei sette: 3.802.000 con 17%. L’Eredità 5.405.000 spettatori con 21.7% Su Rai 2 Novantesimo Minuto: 1.136.000 con 5.3% e 1.441.000 con 6% Su Canale 5 RiCaduta Libera – Inizia la Sfida: 2.684.000 con 12.1%. RiCaduta Libera 3.750.000 con 15.5% Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 849.000 persone con 3.2% Su Italia 1 CSI: NY ha totalizzato 785.000 persone con 3.3% Su Tv8 MasterChef Italia: 407.000 spettatori con 1.7%. Su NOVE Cambio Moglie sigla 229.000 spettatori con 0.9% Ascolti Tv domenica 22 novembre 2020, l’access prime time Calano Soliti ignoti e Paperissima Sprint Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.817.000 telespettatori con 16.7% Su Canale 5 Paperissima Sprint: 3.761.000 telespettatori con 13% Su Rete 4 Stasera Italia Weekend: 1.126.000 con 4% e 905.000 con 3.1% Su Italia 1 CSI ha registrato 1.223.000 persone con 4.3% Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti: 784.000 con 2.8%. Su NOVE Little Big Italy convince 416.000 persone con 1.4%

Ascolti Tv domenica 22, daytime mattutino

Ottimi ascolti per UnoMattina in famiglia

Su Rai 1 UnoMattina in famiglia: 1.960.000 con 23.6%. Linea Verde: 3.554.000 con 19.5%.

Su Rai 2 Dream Hotel Brasile: 778.000 telespettatori con 5.5%.

Su Rai 3 Radici L’altra faccia dell’immigrazione 768.000 con 3.7%

Su Canale 5 Le Storie di Melaverde: 1.363.000 con 11.3%. Melaverde: 2.355.000 spettatori con 14.7%

Su Rete 4 Dalla parte degli animali: 360.000 con 3.2%. Colombo 512.000 con 2.7%.

Su Italia 1 The Vampire Diaries ha registrato 341.000 persone con 2.7%

Su La 7 L’ingrediente perfetto 200.000 con 1.8%. Mica pizza e fichi 146.000 con 1.1%.

Ascolti Tv domenica 22, day time pomeridiano

La Fialdini ancora una volta ha la meglio sulla D’Urso. L’Aria di domenica scende sotto il 2%. Male Quelli che il calcio al 5.8%

Su Rai 1 Domenica In: 3.388.000 con 17.1% e 2.977.000 con 15.5%. Da noi… a Ruota Libera: 3.033.000 con 15.1%

Su Rai 3 Mezz’ora in più 1.310.000 con 6.9%. Mezz’ora in più – Il mondo che verrà 1.235.000 con 6.7%. Kilimangiaro: 1.247.000 con 6.7% e 2.160.000 con 10.6%.

Su Canale 5 Domenica Live: Presentazione 2.370.000 con 12.7%. Il programma 2.790.000 con 13.9%.

Su Italia 1 E-Planet ha registrato 711.000 persone con 3.5%

Su La 7 L’Aria di domenica: 345.000 telespettatori con 1.8%. Uozzap 211.000 con 1.1%. Il film La famiglia 187.000 con 0.9%.

Ascolti Tv domenica 22, seconda serata

Prevalenza della Domenica sportiva sulla concorrenza

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha registrato 751.000 telespettatori con 6.5%.

Su Rai 2 La Domenica Sportiva: 1.075.000 con 6.8%. L’Altra DS: 378.000 spettatori con 4.8%

Su Rai 3 Che Tempo che Fa – il Tavolo 1.397.000 con 7.5%. L’Ora di Marzullo: 816.000 con 6.5%

Su Rete 4 Le Ceneri di Angela è seguito da 144.000 persone con 2.1%