Il Poliziotto cattivo è la docu-serie svedese in onda su Crime+Investigation. Il canale si apre al noir nordico con un prodotto nuovo che ha come sottotitolo “lo stupratore seriale che odiava le donne”.

Da mercoledì 9 dicembre alle 22.00 la docu serie Il poliziotto cattivo arriva in prima visione assoluta su Crime+Investigation (in esclusiva su Sky al canale 119).

Si tratta del noir svedese che etichetta come “capitano gonna” il protagonista.

La docu-serie è composta da tre episodi. E racconta la torbida storia vera che ha sconvolto l’opinione pubblica svedese nei primi anni 2000.

Una spirale di violenza, abusi e prostituzione minorile con protagonista il rispettabilissimo e insospettabile Göran Lindberg, capitano della polizia di Uppsala.

Oltre ad essere un efficiente poliziotto, Lindberg è apprezzato dai superiori e dai colleghi per la correttezza e l’affidabilità nel lavoro, Inoltre è benvoluto perchè è un fervente paladino della parità sessuale all’interno della polizia svedese tanto da venir soprannominato “capitano gonna”. Ma dietro questa facciata di rispettabilità si nasconde un vero e proprio mostro: uno stupratore seriale.

La trama della docu serie Il Poliziotto cattivo

La trama della docu serie inizia con il ritrovamento del corpo senza vita di un milionario in una stanza d’albergo. Nella stanza viene ritrovato un foglietto con il numero di telefono di Lindberg. L’indagine fa emergere uno scenario raccapricciante. Non solo Lindberg è coinvolto attivamente in un giro di prostituzione, ma è responsabile di numerosi abusi sessuali contro le donne.

Il 25 gennaio 2010 viene arrestato: le accuse sono pesantissime. Il capitano di polizia è indagato per numerosi reati sessuali, tra cui diversi stupri. Tra le vittime anche una minorenne di quattordici anni. Condannato definitivamente a sei anni di prigione, esce dal carcere nel 2014, dopo aver scontato solo quattro anni di carcere.

Attraverso ricostruzioni, interviste ad esperti e colleghi e testimonianze di alcune delle vittime, la docu serie Il poliziotto cattivo ricostruisce nel dettaglio l’attività criminale e la personalità di Lindberg, l’insospettabile poliziotto che per mestiere e vocazione avrebbe dovuto proteggere i deboli e gli indifesi, ma che alla fine si è rivelato il cattivo della storia.Il poliziotto cattivo è una docu serie ispirata, purtroppo, ad un caso di cronaca realmente accaduto che ha sconvolto la Svezia negli anni 2000.

