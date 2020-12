Ficarra e Picone hanno annunciato l’addio a Striscia la notizia. E questa sera arriva la coppia storica Ezio Greggio e Enzo Iacchetti, alla conduzione del Tg satirico di Antonio Ricci.

Il duo siciliano ha deciso di abbandonare il bancone del tg satirico di Canale 5. E, con grande sorpresa del pubblico ha comunicato che, per ora, si tratta di un addio e non di un arrivederci. Nessun astio con Antonio Ricci. Ma alcune presunte incomprensioni con Mediaset hanno spinto la coppia a lasciare dopo ben 15 anni. Infatti la loro puntata d’esordio risale al 25 aprile 2005.

Ficarra e Picone l’annuncio in diretta dell’addio

Ficarra e Picone sono una delle coppie protagoniste di Striscia la Notizia, che ogni anno si alternano alla conduzione. Durante la diretta del 30 novembre hanno annunciato, a sorpresa, la loro ultima settimana al timone del programma satirico di Antonio Ricci.

I comici siciliani hanno tenuto a ringraziare tutto il team di Striscia. Non solo gli inviati, ma anche il regista, le costumiste, i cameraman. Dopo 15 anni e 17 edizioni condotte insieme, hanno il desiderio di dedicarsi a nuove sfide professionali.

Ma al tempo stesso Ficarra e Picone non hanno escluso il ritorno, lasciando aperto un piccolo spiraglio. “Non escludiamo che prima o poi torneremo ma al momento passiamo il testimone. Quello più dispiaciuto è il Gabibbo perché è un sentimentalone dalla lacrima facile” hanno così concluso Ficarra e Picone il breve discorso sull’addio al tg satirico.

I conduttori hanno infatti dimostrato di essere molto legati a questa trasmissione; pubblicando sui social un estratto della loro debutto, risalente al 2005. Intanto, per loro stessa ammissione, Ficarra e Picone non hanno in programma altri progetti lavorativi, forse anche a causa delle restrizioni imposte dal Governo per l’emergenza sanitaria. Dietro la decisione dell’addio di Ficarra e Picone potrebbero esserci motivazioni che però non sono state rese note. Motivi personali, scelte dettate da considerazioni proprie. Come la non condivisioni di alcune scelte fatte dall’azienda di Cologno Monzese.

Arrivano Greggio e Iacchetti

Da questa sera, lunedì 7 dicembre, la coppia dei record formata da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti torna dietro al bancone di Striscia la notizia. L’appuntamento per i due conduttori, dopo l’addio di Ficarra e Picone, è nella collocazione storica ore 20.35 su Canale 5. Per Greggio e Iacchetti è la 27esima edizione consecutiva.

Con alle spalle 2.453 puntate condotte fianco a fianco sulla scrivania, la coppia Greggio-Iacchetti è la più longeva del Tg satirico di Antonio Ricci. Ezio Greggio, 4.101 puntate condotte fino ad oggi, è a Striscia la notizia fin dalla prima puntata andata in onda il 7 novembre 1988. Dopo oltre tre decenni, è ancora al suo posto con il “socio storico”.

Enzo Iacchetti invece debutta più tardi nel varietà di Antonio Ricci, il 26 settembre 1994, e a oggi ha condotto 2.639 puntate. La coppia resta al timone del Tg satirico dell’access prime time di Canale 5 fino al 6 marzo.