Stasera in Tv 10 dicembre 2020. Su Rete 4 va in onda un nuovo appuntamento di Dritto e rovescio con Paolo Del Debbio. Mentre Cine 34 trasmette il film commedia Innamorato pazzo con Adriano Celentano.

Stasera in Tv giovedì 10 dicembre 2020 Programmazione Rai

Su Rai 1, alle 21.25, va in onda il film drammatico del 2017, Wonder, con Owen Wilson. Auggie, undicenne affetto da una malattia rara che gli ha deturpato il viso, deve iniziare la scuola media. Grazie al sostegno della famiglia e della sua voglia di sentirsi uguale ai coetanei, riuscirà ad integrarsi con i compagni di classe.

Inoltre su Rai 2, alle 21.25, è previsto il telefilm FBI con Missy Peregrym. Nell’episodio Il colore della pelle Maggie e la sua squadra si occupano dell’incendio avvenuto in un club frequentato esclusivamente da afroamericani. Il proprietario sospetta che i colpevoli dell’atto vandalico siano alcuni membri di un gruppo estremista che pochi giorni prima lo avevano minacciato.

Infine Rai 3, alle 21.25, trasmette la seconda puntata del varietà Qui e adesso con Massimo Ranieri. Lo show dell’artista partenopeo si svolge in due ambienti. Il primo è il palco del Teatro Sistina dove ripropone, con nuovi arrangiamenti, i suoi cavalli di battaglia. L’altro è il camerino dove incontra, in un clima famigliare, amici e colleghi. Tra gli ospiti della puntata: Francesco De Gregori, Arisa, Claudia Gerini, Salvador Sobral, Arturo Brachetti. Presenti anche Marino Bartoletti e l’avvocato Giorgio Assumma.

Stasera in Tv giovedì 10 dicembre Programmi, film, Mediaset

Stasera in Tv 10 dicembre 2020. Rete 4, alle 21.25, trasmette il programma di approfondimento Dritto e rovescio. Paolo Del Debbio affronta il tema delle festività natalizie tra restrizioni governative e crisi economica. E si occupa dell’iniziativa relativa Cashback per incentivare i consumi.Ospiti della puntata Anna Maria Bernini, Lucia Borgonzoni, Beatrice Lorenzin, Giovanni Donzelli e Gianfranco Librandi.

Su Canale 5, alle 21.25, va in onda il film fantastico del 2007, Harry Potter e l’ordine della fenice con Daniel Radcliffe. A Hogwarts Harry inizia ad avere problemi con gli altri studenti. E viene preso di mira anche dalla professoressa Umbridge. Nel frattempo il giovane mago riesce a scoprire che la sede segreta della Fenice si trova a Casa di Sirious Black. Da lì studierà un piano per sconfiggere il perfido Voldemort.

Infine Italia 1, alle 21.25, va in onda un nuovo appuntamento de Le Iene Show. La conduzione è affidata al trio femminile Nina Palmieri, Veronica Ruggieri e Roberta Rei. Tra i servizi della puntata: le inchieste sul Covid 19 e sulla strage di Erba.

Stasera in Tv programmi La7, Tv8

La7, alle 21.25, manda in onda il talk show Piazzapulita. Corrado Formigli si occupa della crisi economica, delle restrizioni governative durante il periodo natalizio e degli aggiornamenti sul vaccino anti Covid, che dovrebbe arrivare nei primi mesi del prossimo anno.

Su Tv8, alle 21.15, va in onda la finale di X Factor 2020, condotta da Alessandro Cattelan. Viene svelato il nome del vincitore tra i quattro artisti rimasti in gara: Casadilego, N.A.I.P., Blind e i Little Pieces of Marmelade. Ospiti Madame, i Negramaro e Sofia Tornambene.

I film stasera su Rai Movie, Cine 34

Stasera in Tv 10 dicembre 2020. Rai Movie, alle 21.00, trasmette il film fantascienza del 2017, The circle con Emma Watson. Mae riesce ad essere assunta nella più grande azienda di tecnologia e social media del mondo. Accetta di indossare una telecamera 24 ore su 24 per essere sottoposta ad un esperimento.

Infine su Cine 34, alle 21.10, è previsto il film commedia del 1981, Innamorato pazzo con Adriano Celentano. La principessa Cristina si trova a Roma per alcuni affari del padre. Quando sale sull’autobus, per fare un giro in città, l’autista si innamora perdutamente di lei. Il ragazzo però non sa che Cristina appartiene ad una famiglia reale.

I film trasmessi su Premium

Stasera in Tv 10 dicembre 2020. Premium Cinema 1, alle 21.15, trasmette il film azione del 2015, Fast & furious 7 con Vin Diesel. Deckard Shaw vuole vendicare il fratello ridotto in fin di vita. L’impresa si rivela molto complessa. Ma potrà avvalersi del supporto della CIA.

Inoltre su Premium Cinema 2, alle 21.15, è previsto il film drammatico del 2015, L’uomo che vide l’infinito con Jeremy Irons. Srinivasa, un giovane studente di matematica, incontra all’Università un docente che sceglierà di finanziare i progetti di ricerca delle sue teorie innovative.

Infine Premium Cinema 3 , alle 21.15, manda in onda il film commedia del 2018, La prima pietra con Kasia Smutniak. Una finestra rotta e la recita natalizia in una scuola elementare di Roma, scatenano delle accese discussioni tra docenti e genitori. La rissa è inevitabile.

I film in onda su Sky

Stasera in Tv 10 dicembre 2020. Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film fantascienza del 2019, Ad astra con Brad Pitt. All’astronauta Roy McBride viene affidato il compito di scoprire le cause di alcune tempeste elettromagnetiche, legate ad una missione di cui non si hanno più notizie.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, va in onda il film drammatico del 2017, Submergence con Alicia Vikander. Prima di partire in missione in Somalia, James si innamora di Julie. Ma una volta arrivato nello Stato Africano viene rapito dai jihadisti. Lei cercherà a tutti i costi di salvarlo.

Inoltre Sky Cinema Family, alle 21.15, trasmette il film fantastico del 2012, Biancaneve e il cacciatore con Kristen Stewart. Il Cacciatore ha deciso di non obbedire agli ordini della Regina. Avrebbe dovuto uccidere Biancaneve ma ha scelto di proteggerla e di insegnarle a combattere.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, è previsto il film thriller del 1997, Face off- due facce di un assassino con John Travolta. Sean Archer, agente dell’Fbi, deve fermare il piano criminale di Castor Troy, che anni prima uccise suo figlio. Per riuscire nell’impresa decide di assumere i suoi connotati. Ma il criminale ha scelto di fare lo stesso.

Infine Sky Cinema Suspance, alle 21.00, trasmette il film thriller del 2019, Complotto finale con Zoe McLellan. Dopo essere rimasta vedova Olivia si trasferisce in un’altra città con la figlia. Ma la ragazzina scompare misteriosamente dopo aver accettato l’invito dei vicini.