L’alligatore ultima puntata Fine dei giochi trama, cast, finale

L’alligatore si conclude questa sera con l’ultima puntata dal titolo Fine dei giochi. Si tratta del quarto appuntamento che va in onda su Rai 2 in prima serata alle 21.20. Giunge così al termine la serie crime ispirata al romanzo di Massimo Carlotto la cui trasposizione televisiva è stata realizzata in quattro puntate. La regia è di Daniele Vicari ed Emanuele Scaringi. Nel cast ci sono Matteo Martari, Thomas Trabacchi e Valeria Solarino. Matteo Martari è il protagonista Marco Buratti un uomo che ha trascorso in carcere sette lunghi anni, pur essendo innocente.

L’alligatore riassunto della puntata precedente

Nella puntata precedente, l’Alligatore era stato costretto suo malgrado ad indagare nell’inquietante mondo del sadomaso, dove regnano violenza e solitudine. Un mondo da brividi nel quale vuole cercare la verità. Il motivo di questa incursione è da ricercarsi nella scomparsa di una donna il cui marito, Marco Giraldi, aveva nascosto alla polizia la sua appartenenza al mondo del sadomaso. L’Alligatore è l’unico investigatore che viaggia nei territori oscuri dell’illegalità insieme ai suoi inseparabili compagni d’avventura Beniamino Rossini e Max La Memoria. E si mette al lavoro.

La conoscenza di questo mondo pieno di violenza, abusi, ricatti, è sconvolgente. E segna profondamente i tre amici. Contribuisce a far riemergere i fantasmi del carcere, ricordi dolorosi e mai dimenticati di violenze viste o subite in prima persona.

Trama dell’ultima puntata

Nel quarto e ultimo appuntamento di L’Alligatore, in onda mercoledì 16 dicembre, tutte le realtà ancora sconosciute vengono prepotentemente a galla.

Nella prima parte dell’episodio l’Alligatore, Rossini e Max sono andati ad intrufolarsi nei legami tra potere e criminalità. Ed hanno scoperto troppi misteri inquietanti. Sono venuti a conoscenza di questioni molto delicate. Hanno conosciuto castelli di carta pronti a sgretolarsi appena li si sfiora, con il forte disappunto di chi è coinvolto. Per questo, ora, le loro vite sono in pericolo.

Nella seconda parte dell’episodio l’Alligatore è arrivato alla fine dei giochi. Insieme a Rossini, Max e Marielita si ritrova a fronteggiare dall’interno il panorama criminale del nostro Paese. L’alligatore, oramai allo stremo per la complessità dell’indagine, deve ulteriormente confrontarsi con gli uomini, i mezzi e le strategie di questa battaglia sanguinosa che si svolge sotto i suoi occhi e quelli del telespettatore.

