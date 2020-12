Cops una banda di poliziotti Sky Cinema – trama, cast, finale

Ha per titolo Cops una banda di poliziotti la nuova serie che propone Sky Cinema. Si tratta di un prodotto in due puntate con atmosfere a metà strada tra il genere poliziesco live e la vera e propria commedia italiana.

Le due puntate hanno rispettivamente la durata di un’ora e 30 minuti ciascuna. La produzione è del 2020 ed è realizzata in Italia.

Cops una banda di poliziotti – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Luca Miniero che ha curato anche la sceneggiatura. Personaggi principali sono il commissario Cinardi, interpretato da Claudio Bisio, e Margherita Nardelli ovvero Stefania Rocca. Nel cast anche Francesco Mandelli che dà il volto a Benedetto Saraceno chiamato affettuosamente da tutti Benny The Cop.

Le riprese si sono svolte tutte in Italia, in particolare in Puglia. Location principali sono San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi nel Salento settentrionale e Acaya, un piccolo borgo in provincia di Lecce. La cittadina è rinascimentale ed è una vera e propria chicca per come è conservata e per le bellezze architettoniche. In queste zone è stata ricostruita la cittadina immaginaria di Apulia, dove si trova il commissariato protagonista della storia. Per rappresentare Apulia si sono prese in prestito anche alcune immagini della cittadina di Nardò sempre in provincia di Lecce. La produzione è di Sky Italia.

Cops una banda di poliziotti – trama della serie in onda su Sky Cinema

La vicenda racconta una parte della provincia italiana vista però attraverso l’ottica della polizia. Protagonisti principali sono infatti poliziotti per caso che ad un certo punto diventano poliziotti per scelta.

Siamo ad Apulia, un piccolo centro del Sud Italia a pochi chilometri da Lecce. La cittadina è considerata la più tranquilla d’Italia, al punto che il commissariato di zona è destinato a chiudere per assenza di crimini. Ciò significa che tutti i poliziotti saranno licenziati e non avranno più stipendio.

Per impedire la chiusura del commissariato per inattività, il commissario capo Cinardi ed i suoi uomini hanno un’idea. Se davvero non esistono più crimini, allora è bene iniziare a commetterli. E saranno proprio loro a compiere piccoli furti ed atti di vandalismo che non passano inosservati all’emissario del Ministero la dottoressa Margherita Nardelli.

Quando la Nardelli si reca sul posto trova una squadra di poliziotti imperfetti ma con una grande umanità. Spicca Benny The Cop, amante delle serie poliziesche americane che ha visto tante volte da averle imparate a memoria. Poi c’è Nicola O’ Sic, un personaggio molto indolente con un passato di play boy alle spalle. Oggi è sposato con Maria Crocifissa ed ha due figli. Non ama l’azione perché è stato troppo impegnato in passato. Anche la moglie Maria Crocifissa è agente di polizia ad Apulia. Inoltre è un’ottima cuoca e una bravissima psicologa. Lei ama dire di avere tre figli, compreso il marito e collega.

I personaggi della serie

Nicola è un quarantenne abbastanza pingue e completamente inattivo. È diverso dall’uomo che Maria Crocifissa aveva sposato.

Poi c’è Tonino proprietario di un chiosco davanti alla questura, luogo di ritrovo per tutti i poliziotti. Sembra una persona tranquilla e invece non lo è.

Tommaso è il centralinista, un giovane che ha avuto il coraggio, l’unico nel paese, a fare coming out e dichiarare la sua omosessualità. In effetti Tommaso è accettato nel paese. É lui a sentirsi una vittima pur senza esserlo.

E poi c’è Anaconda, il boss di una zona limitrofa che ha due grandi passioni: conquistare Apulia e cucinare ricette inventate da lui.

La serie è ispirata al film svedese Kops.

Cops una banda di poliziotti – il cast completo

Di seguito il cast del film Cops una banda di poliziotti e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori