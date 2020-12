La quarta puntata de Il silenzio dell’acqua è in onda questa sera su Canale 5. . L’appuntamento è in prima serata con la serie thriller e poliziesca che ha come protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti nei rispettivi ruoli di Luisa Ferrari e Andrea Baldini.

L’indagine dei due poliziotti sta per arrivare alla conclusione. E non mancano realtà mai immaginate e segreti che stanno per venire prepotentemente a galla.

Il silenzio dell’acqua 2 Riassunto della puntata precedente

Nella puntata precedente, nel corso del loro lavoro la Ferrari e Baldini hanno diversi pareri sull’indagine. Ma nonostante le apparenze, Andrea e Luisa finiscono per trovarsi sempre più vicini. Molto più di quanto non siano mai stati in passato. Qualcosa sta mutando nel loro rapporto. Ed ambedue iniziano a rendersene conto.

Inoltre Silvia e Umberto sembrano nascondere qualcosa alla polizia. Eppure non paiono avere alcun movente per la morte di Sara e Luca.

Ma Luisa Ferrari fa una scoperta che rimette tutto il passato in discussione e apre nuove strade per l’indagine. Dopo aver ferito gravemente Don Carlo, Sergio fugge e chiede aiuto a Elio. Andrea continua a sospettare di Elio e la tensione fra i due uomini cresce sempre di più.

Trama della quarta puntata

Andrea nega di aver aggredito Elio, ma i fatti sembrano smentirlo. Come è possibile? Luisa deve scoprire la verità’ sul collega, mentre l’assassino di Sara e Luca sembra avere mille volti. E sembra celarsi ovunque. Matteo, intanto, e’ sempre più’ convinto dell’innocenza di suo padre Elio. Questa considerazione lo porta anche a incrinare la relazione con la sua ragazza Nina. Nel frattempo, Don Carlo si imbatte in alcuni inquietanti indizi. Luisa e Andrea sono sulle tracce dell’assassino, ma la verità potrebbe essere più’ sorprendente di quanto abbiano sospettato. Intanto, il cadavere di Sergio riemerge dall’acqua e le indagini sulla sua morte innescano un meccanismo che rischia di essere letale, ancora una volta.

Il silenzio dell’acqua 2 è fruibile anche su Mediaset Play.

Il cast completo de Il silenzio dell’acqua 2