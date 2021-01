Seconda puntata, questa sera di Che Dio ci aiuti 6. L’appuntamento è su Rai 1 in prima serata alle 21.25 ed eccezionalmente va in onda di domenica. Protagonista storica del racconto televisivo è Elena Soffia Ricci nel ruolo di Suor Angela.Accanto a lei Francesca Chillemi che interpreta Azzurra Leonardi. Quattro i nuovi interpreti all’esordio in questa stagione. Due gli episodi previsti questa sera.

Che Dio ci aiuti 6 riassunto puntata precedente

Suor Angela è arrivata nel convento di Assisi città dove vive il padre che non vede da anni. Comincia subito a fare i conti con il proprio passato incontrando un giovane di nome Erasmo, alla ricerca della proprie origini. Viene anche a sapere che suo padre sta male ma non ha voluto che la notizia arrivasse a lei.

Mentre Nico è furioso con Ginevra, Suor Costanza cerca di spronare Monica a reagire alla sua apatia. E Azzurra cerca di smuovere Penny, ancora chiusa e introversa. Non parla con nessuno. Suor Angela, intanto, raccoglie tutto il suo coraggio e va a parlare con il padre

Che Dio ci aiuti 6 seconda puntata trama terzo e quarto episodio

Ecco la trama del terzo episodio:

Suor Angela cerca di aiutare un uomo che, come lei, sembra avere un vuoto di memoria. Intanto, Nico vorrebbe tornare con Ginevra e fa di tutto per riconquistarla. Ma la ragazza cerca di dimostrargli di essere una donna matura e indipendente. Monica, intanto, chiama a raccolta tutte le sue forze per riprendersi dal crollo psicologico in cui è precipitata. Ma i suoi tentativi non sembrano avere grande successo.

Trama del quarto episodio

Ginevra ed Erasmo cercano entrambi lavoro. Inizia così una strana amicizia, ma anche una singolare competizione tra l’ex-novizia e l’ex-galeotto. Nico vuole tornare a vivere da single e prova ad organizzare qualche serata con altre ragazze. Intanto Monica torna al lavoro e scopre un nuovo aspetto della sua personalità che non credeva di avere. Azzurra sta compiendo sforzi enormi con Penny che ancora non reagisce. Infine Suor Angela, intanto, potrebbe ricevere informazioni sul suo passato.

Il cast della serie al completo

Di seguito il cast della serie tv Che Dio ci aiuti 6 e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori