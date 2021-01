Una mamma per amica di nuovo insieme serie La5 – trama, cast, puntate

La5 manda in onda Una mamma per amica di nuovo insieme in prima tv. La serie è suddivisa in quattro puntate.

Una mamma per amica di nuovo insieme – regia, protagonisti, dove è girata

La regia è di Amy Sherman-Palladino. Protagoniste sono Lorelai e Rory Gilmore interpretate rispettivamente da Lauren Graham e Alexis Bledel.

Le riprese si sono svolte in America, in particolare a Burbank nello stato della California. La produzione è della Dorothy Parker Drank Here Productions in collaborazione con Hofflund/Polone e Warner Bros Television.

Il titolo originale è Gilmore Girls.

Una mamma per amica di nuovo insieme- trama

Rory, giornalista freelance, dopo aver lasciato il suo appartamento di New York ad amici, si è trasferita a Londra. Nella capitale UK, Rory si vede con Logan e lavora a un libro per l’eccentrica Naomi. I due hanno una relazione aperta: lui è fidanzato e Rory fa coppia con Paul. Quando Naomi la licenzia e la fidanzata di Logan si trasferisce, Rory riflette sulla sua carriera e sulla sua vita sentimentale. Sarà l’incontro con Jess (Milo Ventimiglia) a incoraggiarla a scrivere, con sua madre Emily, un libro sulla sua vita…

Emily è addolorata per la morte del marito Richard e Lorelai si sente persa per la morte del padre, ma anche per le brillanti carriere dei suoi soci in affari e per la sua relazione con Luke. I due, che si frequentano da oltre dieci anni, prendono in considerazione una maternità surrogata e si recano in una clinica per la fertilità. Alla fine, dopo aver litigato con Rory, Lorelai sale sul Pacific Crest Trail per dimenticare i problemi…

Emily, accettata la morte del marito, vende casa e si trasferisce a Nantucket, single e indipendente per la prima volta nella vita. Lorelai torna dal suo viaggio, si riconcilia con Emily e Rory e chiede a Luke di sposarla. Rory fa visita al padre Christopher per informarlo del matrimonio e gli chiede perché abbia permesso a Lorelai di crescerla da single. Luke e Lorelai si sposano nel gazebo e, nella scena finale, Rory rivela a Lorelai di essere incinta…

10 curiosità sulla serie tv

C’è Dirty Dancing

Lorelai assiste alle prove di ballo di Rory, che viene stoppata da Miss Patti perché non si muove bene. La battuta può essere una sola: «nessuno mette Rory in un angolo!».

C’è Britney Spears

Rory è Yale e a un party indossa una gonna che sembra la stessa di Britney Spears in Baby One More Time.

C’è Friends

Rory e Logan bisticciano a colpi di: «ci eravamo lasciati», «eravamo in pausa», «no, per me ci eravamo lasciati», «era una pausa!, «vuoi fare una lista dei pro e dei contro?», tutte citazioni del litigio tra Ross e Rachel nell’episodio di Friends «Eravamo in pausaaaaa».

Ci sono un sacco di star (da giovani)

Krysten Ritten – Lucy, amica di Rory – era nel cast di Breaking Bad ed è la protagonista di Jessica Jones. Rami Malek – amico di Lane – è stato Mr. Robot e ha vinto un Oscar con il biopic Bohemian Rhapsody. Adam Brody – era il primo fidanzatino di Lane – è diventato famossissimo con The O.C. Victoria Justice – elfo ad una festa di Sookie e Lorelai – è la protagonista di Zoey 101 e Victorious.

C’è Mad Men

Tra i vari pretendenti di Lorelai, compare solo per due puntate: lo incrocia a una festa organizzata da Emily, riesce a recuperare il suo contatto, lo chiama, ci esce, si annoia a morte e lo scarta. Se la storia fosse andata liscia sarebbero andati a un concerto di David Bowie.

C’è Leonardo DiCaprio

Emily e Lorelai sfilano ad un evento di beneficienza. Rory, presa nella parte, pensa: «Ora che fai la modella puoi uscire con Leo DiCaprio».

C’è la macchina di Jay-Z (o almeno gli somiglia)

SUV nero, vetri oscurati, casa lussuosa. L’associazione è facile: sembra proprio la macchina di Jay-Z.

C’è Harry Potter

Miss Patti insegna ballo e, in un episodio, i suoi allievi hanno un libro sulla testa per imparare a mantenere l’equilibrio. E non si tratta di un libro qualsiasi: è quello di Harry Potter.

Ci sono i Korn

Si discute chi sia meglio tra Offspring e Metallica, c’è chi è fan degli U2, molti i riferimenti ai Beatles. Si citano anche i tulipani della nonna di Lorelai, in relazione ai Korn, cattivissima band di nu metal degli Anni ‘90 e ‘00.

C’è Björk

Nell’episodio in cui Lorelai e Rory fanno un bellissimo pupazzo di neve, risulta evidente la somiglianza alla cantante islandese.