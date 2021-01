Mercoledì 20 gennaio vanno in onda il terzo ed il quarto episodio della prima stagione di Made in Italy. L’appuntamento è alle 21.25 su Canale 5.

La serie televisiva di genere commedia con atmosfere drammatiche è ambientata a Milano negli Anni Settanta. Racconta le origini della moda prêt-à-porter italiana. La protagonista è Greta Ferro che interpreta Irene Mastrangelo. Accanto a lei Margherita Buy e Marco Bocci nel ruolo di Rita Pasini e John Sassi.

Il terzo episodio punta l’attenzione prime settimane di convivenza tra Irene e Monica. Il quarto invece è incentrato sul rapporto tra Irene ed John, il fotografo del magazine per il quale lavora.

Made in Italy- riassunto episodi precedenti

Irene Mastrangelo è una giovane studentessa di arte che risiede a Milano con i genitori, emigrati dal Sud. Un giorno dopo lo scontro con un professore, rifiuta un voto basso all’esame di Arte. Il padre la rimprovera e lei decide di trovarsi un lavoro per provvedere da sola ai suoi studi.

Irene riesce ad approdare nella redazione della rivista di moda Appeal dopo aver risposto ad un annuncio per la ricerca di personale. Ha infatti superato il colloquio con la severa caporedattrice Rita Pasini che decide di metterla subito alla prova. Irene è entusiasta della sua nuova esperienza lavorativa.

Made in Italy 20 gennaio: trama terzo episodio

Irene e Monica vivono insieme ormai da alcune settimane. La loro convivenza sembra essere serena anche se conducono due stili di vita differenti. Monica preferisce cambiare spesso partner mentre Irene sta valutando di tornare con il fidanzato Luigi.

Il giornale affida a Monica il compito di organizzare un servizio di moda per bambini a Parco Sempione. I piccoli modelli non si presentano all’incontro perché hanno contratto il morbillo. Ma la ragazza, grazie ad un’intuizione, riesce lo stesso a dar vita ad un progetto originale. Irene invece viene inviata a Sumirago per farsi consegnare alcuni abiti dei coniugi Ottavio e Rosita Missioni che lavorano da tempo nel campo del moda. La giovane cronista approfitta della loro disponibilità per realizzare un’intervista esclusiva. Ma l’iniziativa non viene gradita dal vicedirettore Nava.

Intanto Luigi, durante una cena a casa dei propri genitori, chiede ad Irene di sposarlo. E desidera che dopo le nozze lasci il lavoro al giornale perché con il suo stipendio può provvedere ad entrambi.Ma Irene rifiuta la proposta.

Made in Italy 20 gennaio: quarto episodio, la trama

Dopo aver lasciato definitivamente Luigi, Irene parte insieme a John per il Marocco per seguire un importante servizio fotografico di Alta Moda della stilista Lella Currier. Ma quando arrivano nella location scelta per lo shooting devono fare i conti con un imprevisto. Helena, la modella che deve posare per loro, ha assunto una quantità eccessiva di alcool e non è in grado di lavorare.

Irene non vuole rinunciare al progetto lavorativo e rimedia all’inconveniente convincendo John a sostituirla con un’altra ragazza. E così scelgono di far posare una cameriera che lavora nell’hotel in cui soggiornano. Dopo aver terminato il lavoro, Irene e John trascorrono la notte insieme in albergo. Ma una volta rientrati in Italia le fotografie con la modella di colore non riscuotono il successo sperato.

Il cast completo

