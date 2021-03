Svegliati amore mio prima puntata – Sara si ammala di leucemia

Condividi su







Rai Premium trasmette questa sera la prima puntata di Altri tempi, la miniserie sull’abolizione delle case chiuse con protagonista Vittoria Puccini. La produzione è italiana ed è datata 2013.

Altri tempi – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Marco Turco. Protagonisti principali sono Maddalena e Adele interpretate rispettivamente da Vittoria Puccini e Valentina Corti. Nel cast anche Francesco Scianna nel ruolo di Amedeo.

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare a Torino. La produzione è della 11 Marzo Film per Rai Fiction.

Altri tempi – trama

L’episodio inizia con la morte di Maddalena Benti (Vittoria Puccini) il cui cadavere viene ritrovato ai piedi di una scala che conduce alle stanze di un albergo. Dai rilievi della Polizia si comprende che, in quella morte, c’è qualcosa di sospetto.

Ma, per ordine del Questore (Mattia Sbragia) il caso viene chiuso in fretta e archiviato come un incidente. La donna sarebbe caduta dalle scale perché ubriaca. A questo punto compare sulla scena Adele (Valentina Corti) alla quale Maddalena ha lasciato in eredità quella specie di albergo.

Durante la visita della casa, Adele trova una lettera della stessa Maddalena indirizzata alla senatrice Lina Merlin (Benedetta Buccellato) nella quale confessa di essere una prostituta e le racconta la sua storia.

Viene, allora, circuita dall’avvocato Vaccari (Fausto Russo Alesi) che promette di aiutarla ma, invece, abusa di lei, la mette incinta e per disfarsene, l’affida a un’ambigua usuraia, la signora Gemma (Maria Grazia Bon). Maddalena si rifiuta di abortire e affida la bambina, che nel frattempo ha dato alla luce, ad un collegio di suore.

Una sera, per caso, viene coinvolta involontariamente in una retata di prostitute e schedata come tale. Non riesce a ribellarsi e finisce a lavorare in una casa chiusa. Per dare un futuro dignitoso alla figlia, accetta che le suore la diano in adozione a nuovi genitori.

A questo punto tenta il suicidio cercando di buttarsi sotto ad un treno, ma viene salvata in extremis da un controllore. Dopo aver preso la sifilide ed essere guarita, capisce che la sua esistenza è segnata e decide di diventare una delle più ricercate prostitute a livello nazionale. Il suo obiettivo è raggiunto. Maddalena con il nome di Ninfa, spopola tra le sue colleghe.

Il finale della prima parte

Il proprietario del bordello dove lavora Maddalena, il generale B (Bebo Storti) si invaghisce di lei e finisce per darle in gestione il Raffaello, il bordello più ricercato di Torino e noto in tutt’Italia. Maddalena ristruttura l’edificio, lo trasforma in una struttura all’avanguardia, rendendolo uno dei più eleganti e esclusivi di tutta la nazione. Chiama a lavorare le migliori ragazze presenti “sul mercato della prostituzione” di allora.

Tra queste ci sono la napoletana Agata (Viviana Altieri) che fa il mestiere per mantenere il figlio in un famoso collegio, Viola (Elena Radonicich) proviene da una famiglia benestante e si è perduta a causa di un amore impossibile, Betty (Marta Iagatti) è la provinciale che sogna di fare l’attrice e sa cantare e ballare, Camilla (Marina Rocco) milanese è svampita e allegra.

La più giovane di tutte è Edda (Camilla Semino Fabro) che Maddalena ha incontrato per caso in campagna durante un guasto alla sua auto. Colpita dall’ingenuità della ragazzina, rivede in lei se stessa intenzionata ad allontanarsi da una vita di stenti.

Maddalena non vuole che la segua, ma la ragazza scappa di casa e la raggiunge a Torino, dove però viene bloccata dalla Polizia che la trova su una panchina affamata e ridotta in brutte condizioni. A questo punto comprende che se non la pretenderà con sé, la ragazza finirà in mano a persone che potrebbero rovinarla.

Altri tempi – il cast completo

Di seguito il cast del film Altri tempi e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Vittoria Puccini : Maddalena

: Maddalena Valentina Corti : Adele/Anna

: Adele/Anna Stefania Rocca : Duchessa

: Duchessa Francesco Scianna : Amedeo

: Amedeo Fausto Russo Alesi : Avvocato Vaccari

: Avvocato Vaccari Thomas Trabacchi : Il Conte

: Il Conte Marina Rocco : Camilla

: Camilla Elena Radonicich : Viola

: Viola Camilla Semino Favro : Edda

: Edda Viviana Altieri : Agata

: Agata Marta Iagatti : Betty

: Betty Giselda Volodi : Madame Ada

: Madame Ada Benedetta Buccellato : Lina Merlin

: Lina Merlin Maria Grazia Bon : Signora Gemma

: Signora Gemma Bebo Storti : Generale B.

: Generale B. Diego Verdegiglio: Vittorio

Condividi su