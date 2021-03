Condividi su







Ascolti Tv domenica 21 marzo 2021. Molto bene la replica de Il giudice meschino con Luca Zingaretti e Luisa Ranieri. Si ferma al 12.5% la penultima puntata di Live Non è la D’Urso. Bene Fabio Fazio, cala, invece Giletti. Ecco nei dettagli il quadro completo dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv domenica 21 marzo 2021, il prime time

Su Rai 1 Il Giudice Meschino ha conquistato 4.982.000 spettatori con 21.9%

Su Rai 2 9-1-1 ha registrato 1.197.000 telespettatori con 4.2%

Su Rai 3 Che Tempo che Fa: 3.140.000 spettatori con 11.2%

Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso, ha registrato 2.124.000 spettatori con 12.5%

Su Rete 4 Forever Young è visto da 557.000 spettatori con 2.3%

Su Italia 1 Pirati dei Caraibi: La Maledizione del Forziere Fantasma: 1.507.000 con 6.5%

Su La 7 Non è l’Arena: 1.329.000 con 5.5% e 785.000 con 5.5%

Su Tv8 Bruno Barbieri – 4 Hotel è la scelta di 699.000 persone con 2.6%

Su NOVE l film Pearl Harbor ha registrato 419.000 con 2.1%

Ascolti Tv domenica 21 marzo 2021, la fascia preserale Bene l’Anteprima di Che tempo che fa Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei sette: 3.816.000 con 17.7%. L’Eredità 5.281.000 con 21.5% Su Rai 2 Novantesimo Minuto: 900.000 spettatori con 4.4% Su Rai 3 Che tempo che fa Anteprima: 1.885.000 con 7% Su Canale 5 Avanti il Primo! Weekend: 2.697.000 con 12.9%.Avanti un altro! Weekend 3.956.00 con 16.4% Su Rete 4 Tempesta d’Amore: 822.000 spettatori con 3.2% Su Italia 1 CSI Miami ha totalizzato 780.000 spettatori con 3 Ascolti Tv domenica 21 marzo 2021, l’access prime time Sotto il 13% la puntata di Paperissima Sprint Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 5.235.000 con 18.5% Su Canale 5 Paperissima Sprint registra 3.592.000 con 12.7% Su Rete 4 Stasera Italia Weekend: 1.210.000 con 4.3% e 1.081.000 con 3.8% Su Italia 1 CSI Miami ha totalizzato 1.346.000 con 4.8% Su Tv8 4 Ristoranti ha registrato 744.000 telespettatori con 2.7% Su NOVE Little Big Italy ha registrato 418.000 con 1.5%

Ascolti Tv domenica 21, daytime mattutino

Bene Melaverde e Le Storie di Melaverde con il ritorno di Raspelli

Su Rai 1 UnoMattina in famiglia: 2.005.000 con 23.8%. Linea Verde: 4.198.000 con 22.7%

Su Rai 2 Un ciclone in convento ha registrato 543.000 con 3.3%

Su Rai 3 Le parole per dirlo 422.000 con 4%

Su Canale 5 Le Storie di Melaverde: 1.105.000 con 9.9% e 1.506.000 con 12.4%. Melaverde: 2.543.000 con 15.9%

Su Rete 4 Il Ritorno di Colombo ha siglato 505.000 con 2.5%

Su Italia 1 The Vampire Diaries ha registrato 304.000 con 2.3% ha registrato 304.000 con 2.3%

Su La 7 L’Ingrediente Perfetto è stato scelto da 169.000 con 1.5%

Ascolti Tv domenica 21, day time pomeridiano

Quelli che il calcio al 7%. La Fialdini con Claudio Baglioni vince su Domenica live

Su Rai 1 Domenica In: 3.757.000 con 18.7% e 3.170.000 con 17.3%. Noi… a Ruota Libera: 2.595.000 con 13.7%

Su Rai 2 Quelli che il calcio: Quelli che aspettano 1.278.000 con 6.46% e nel programma 1.277.000 con 7%

Su Rai 3 Mezz’ora in più 1.399.000 con 7.4%.Kilimangiaro Una finestra sul mondo 1.711.000 con 9

Su Canale 5 Domenica Live programma 2.405.000 con 12.73%

Su Rete 4 I Signori della Truffa ha registrato 362.000 persone con 1.9%

Su La 7 Downton Abbey ha coinvolto 193.000 con 1.1%

Ascolti Tv domenica 21, seconda serata

Lo speciale Tg 1 sotto il 7%

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha registrato 590.000 con 6.4%

Su Rai 2 La Domenica Sportiva è stata vista da 947.000 persone con 6.3%

Su Rai 3 Che Tempo che Fa – il Tavolo 1.691.000 con 7.6%

Su Canale 5 In onda Live Non è la D’Urso

Su Rete 4 Per Grazia Ricevuta è seguito da 162.000 persone con 1.9%

Su Italia 1 Pressing Serie A sigla 481.000 con 7.4%

Condividi su