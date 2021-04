Un passo dal cielo 6 episodi La domesticazione dell’uomo e Il confine trama, cast, anticipazioni

Condividi su







Canale 5 propone la seconda puntata di Buongiorno mamma. La serie iniziata sette giorni fa, ha come protagonista Raoul Bova. Mentre Maria Chiara Giannetta è il personaggio principale femminile. I due sono rispettivamente nei ruoli di Guido e Anna Borghi.

Le atmosfere sono drammatiche perché ruotano intorno alla protagonista in coma da sette anni. Il totale è di sei puntate ognuna composta da due episodi che vanno in onda settimanalmente. Il racconto televisivo è ambientato ai giorni nostri ovvero dal 1995 fino ad oggi. La regia è di Guido Manfredonia. La produzione è della Lux Vide di Luca e Matilde Bernabei per RTI. Ricordiamo che la vicenda è liberamente ispirata ad una storia vera.

Riassunto puntata precedente

Nella puntata precedente i telespettatori hanno conosciuto la famiglia Borghi. Anna era una mamma speciale, ma è in coma profondo da sette anni. Il marito ha voluto tenerla a casa e insieme ai quattro figli si comporta come se la mamma fosse ancora presente e potesse partecipare alla loro vita. I quattro ragazzi sono Francesca, Jacopo, Sole e Michele. Nel corso della puntata precedente abbiamo visto come si era svolto l’incidente che ha portato la protagonista ad avere una grave emorragia cerebrale che le ha lasciato integre tutte le funzioni ad eccezione di quelle cerebrali.

Intorno ad Anna si sta svolgendo un dissidio familiare. Infatti la madre della giovane in coma vorrebbe togliere la spina e fare in modo che la figlia non sia più imprigionata in un corpo inerte. Guido invece si ribella a questa ipotesi. Abbiamo visto anche l’entrata di una nuova infermiera che nasconde un segreto.

Buongiorno Mamma trama seconda puntata

La puntata inizia con Guido che non riesce a comprendere dove siano finiti i soldi del fondo fiduciario. Anna si confida con Agata e cominciano a sorgere in lui dei dubbi. É possibile che la sua amatissima moglie avesse dei segreti? Miriam intanto lo incita ad affrontare una ferita ancora aperta. E gli dice più volte su che cosa si regge ancora il suo matrimonio.

Anche Sole sta vivendo un momento di profonda confusione. Infatti dopo essersi recata ad una festa, nella quale ha baciato un ragazzo misterioso, si trova nelle condizioni di non ricordare più nulla di quanto è accaduto successivamente.

In seguito scopre che la realtà è molto più complessa ed inaspettata. Infatti viene a galla che è andata a letto con Federico, il ragazzo più bello della scuola. Mentre Guido non riesce a rinunciare all’amore per Anna, si rende conto che questo sentimento è ancora molto forte in lui. Non vuole rinunciare alla fiducia nell’unica donna della sua vita. Intanto però il vice questore Vincenzo Colaprico scopre qualcosa di nuovo che riguarda Agata ed è una verità sconvolgente: La ragazza è figlia di Maurizia. Nel passato Anna, appena diciassettenne, era rimasta accanto alla sua migliore amica Maurizia quando la giovane aveva scoperto di aspettare un bambino da un uomo sposato.

Buongiorno mamma – il cast completo

Di seguito il cast del film Buongiorno mamma e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Guido Borghi – Raoul Bova

Anna Della Rosa – Maria Chiara Giannetta

Miriam Castellani – Serena Autieri

Armando – Erasmo Genzini

Francesca Borghi – Elena Funari

Jacopo Borghi – Matteo Oscar Giuggioli

Sole Borghi – Ginevra Francesconi

Michele Borghi – Marco Valerio Bartocci

Agata Scalzi – Beatrice Arnera

Maurizia Scalzi – Stella Egitto

Lucrezia Della Rosa – Barbara Folchitto

Filippo Della Rosa – Filippo Gili

Vincenzo Colaprico – Domenico Diele

Elio Borghi – Giovanni Calcagno

Gregorio “Greg” – Giovanni Nasta

Federico – Federico Cesari

Greta – Rausy Giangarè

Piggi – Niccolò Ferrero

