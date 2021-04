Alice Nevers 13 episodi La legge della giungla e Caso di coscienza su Giallo

Condividi su







Buongiorno mamma è il titolo della nuova serie tv proposta da Canale 5 a partire da mercoledì 21 aprile 2021 con la prima puntata del ciclo.

L’appuntamento è in prima serata per un totale di sei puntate, ognuna composta da due episodi. Il racconto televisivo è ambientato ai giorni nostri, dal 1995 fino ad oggi. Ogni puntata ha la durata di un’ora e 40 minuti e le atmosfere sono drammatiche.

La regia è di Guido Manfredonia. Protagonisti principali sono Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta nei ruoli rispettivamente di Guido ed Anna Borghi.

La produzione è della Lux Vide di Luca e Matilde Bernabei per RTI. La vicenda è liberamente ispirata ad una storia vera.

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare nel Lazio a Roma e dintorni. Location principale è stata la cittadina di Formello sede degli studi della Lux Vide. Alcune scene sono state girate anche sul lago di Bracciano.

Trama generale

La trama generale ha come protagonista la famiglia Borghi, composta da Guido e Anna che dopo aver combattuto a lungo per la loro storia d’amore finalmente sono una famiglia. In particolare Anna è una mamma speciale. Intorno a lei sempre i figli in cerca di consigli. La signora Borghi ha anche una maniera tutta propria di crescere i suoi figli e custodisce un segreto.

Guido Borghi, è il marito, e i due hanno quattro figli Francesca, Jacopo, Sole e il piccolo Michele. Vivono in una bella casa sul lago e sono tutti una famiglia speciale proprio come se ne trovano raramente. Tutto inizia con l’arrivo all’interno della famiglia Borghi di un’intrusa di nome Agata che ha alle spalle un trascorso burrascoso ed è in cerca della verità su sua madre Maurizia.

Buongiorno mamma – trama prima puntata

La trama della prima puntata inizia con la conoscenza della famiglia Borghi. In particolare viene presentata la madre Anna che è davvero speciale per tutti i suoi cari. Ma è il padre Guido, preside del liceo locale, ad occuparsi dei ragazzi. La coppia infatti ha quattro figli: Francesca molto coscienziosa, Jacopo estremamente ribelle, Sole una ragazza geniale e il piccolo Michele.

L’arrivo di Agata, una misteriosa infermiera porta alla luce segreti tenuti nascosti per molto tempo. Intanto la famiglia comincia a trovarsi in serie difficoltà economiche. Infatti è venuto meno l’aiuto di nonna Lucrezia, una nonna molto elegante, forte e risoluta.

La signora è tra le personalità più in vista della zona. È sempre stata in conflitto con la figlia Anna nella quale ha voluto vedere la sua erede naturale. Ma si è dovuta però rassegnare davanti alle sue ribellioni.

Lucrezia è in perenne conflitto con i Borghi dei quali non ha mai accettato alcune decisioni. Vorrebbe che Francesca prendesse il suo posto, quel posto lasciato vuoto dalla figlia Anna. Ma la ragazza non è disposta ad assecondare la nonna.

Guido intanto a scuola conosce la nuova insegnante di sostegno, Miriam Castellani, mentre prova a sbloccare il fondo fiduciario costituito da Anna per i ragazzi.

Intanto i figli si mobilitano per aiutare il padre mentre Agata scopre il primo segreto nel passato di Anna e Guido.

Buongiorno mamma – il cast completo

Di seguito il cast della serie Buongiorno mamma e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Guido Borghi – Raoul Bova

Anna Della Rosa – Maria Chiara Giannetta

Miriam Castellani – Serena Autieri

Armando – Erasmo Genzini

Francesca Borghi – Elena Funari

Jacopo Borghi – Matteo Oscar Giuggioli

Sole Borghi – Ginevra Francesconi

Michele Borghi – Marco Valerio Bartocci

Agata Scalzi – Beatrice Arnera

Maurizia Scalzi – Stella Egitto

Lucrezia Della Rosa – Barbara Folchitto

Filippo Della Rosa – Filippo Gili

Vincenzo Colaprico – Domenico Diele

Elio Borghi – Giovanni Calcagno

Gregorio “Greg” – Giovanni Nasta

Federico – Federico Cesari

Greta – Rausy Giangarè

Piggi – Niccolò Ferrero

