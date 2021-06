Alfredino: una storia italiana serie tv su Sky Cinema – trama, cast, storia vera

Condividi su







Ecco le anticipazioni della puntata del 21 giugno di Mr Wrong in prima serata. Appuntamento su Canale 5 alle 21.25 con la soap opera turca.

Mr Wrong 21 giugno, anticipazioni puntata in prime time

S1 Ep20 – Irem e Yesim pranzano insieme a La Gabbia, entrambe con un obiettivo preciso: la prima per verificare se tra Ozgur ed Ezgi ci sia del tenero, la seconda per fare colpo su Chef Ozan per far dispetto a Deniz, che, anche se non lo dimostra, prova per lo Chef Ozan un certo interesse. Chef Ozan, dal canto suo, non aspetta altro che un passo positivo di Deniz verso di lui che fino ad ora non e’ ancora arrivato. Cansu non vuole che Levent, sempre piu’ sospettoso, sappia che prende delle lezioni di nuoto, cosi’ spinge Ezgi e Deniz ad accompagnarla in palestra. Ozan, che ha ascoltato la telefonata di Ezgi, pur di vedere Deniz convince Ozgur ad andare “per caso” in palestra.

S1 Ep21 – Fervono i preparativi per la serata latino-americana, ed Ezgi per far dispetto ad Ozgur, invita anche Serdar. Serdar, che crede di avere in comune con Ezgi la passione per il tango, le dira’ che durante la festa latino-americana vorra’ ballare solo con lei. Ma Ezgi, a causa delle sue bugie, si trovera’ ancora una volta nei guai. Con grande sorpresa scopre che Ozgur e’ un bravo ballerino di tango e chiedera’ il suo aiuto. Ozgur che comincia a provare qualcosa in più per Ezgi, e quindi non è molto convinto di volerla aiutare a sedurre Serdar.

Ultimo dei tre episodi trasmessi

S1 Ep22 – Quale coppia ballerà il sensualissimo tango durante la serata latino americana? La madre di Ozgur e quella di Ezgi si presentano rispettivamente a casa dei propri figli, nello stesso momento e senza preavviso. La loro visita costringe i due giovani a riorganizzare le proprie giornate per evitare che le due possano incontrarsi e quindi scoprire tutte le bugie che sono state loro raccontate. Ma il piano architettato dai ragazzi risulta inefficace. Nevin, infatti, si presenta all’ospedale per parlare con Ozgur e scopre che non esiste un ginecologo che risponda a quel nome, così dopo una serie di tentativi di venirne a capo, Ezgi si trova costretta a raccontare la verità a sua madre.

