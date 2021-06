Grand Hotel episodi La lettera rubata e Il sangue della fanciulla – trama, cast, finale

Condividi su







Rai 1 propone oggi, in replica, DOC Nelle tue mani, alle 21.25, con gli episodi Meno 12 e Selfie. Un medical drama in quattro puntate, ciascuna composta da due episodi. I titoli di quelli in onda oggi sono Meno dodici e Selfie, per la regia di Jan Maria Michelini e Ciro Visco. La vicenda è ispirata alla storia vera del dottor Pierdante Piccioni, attualmente impegnato tra Codogno e Lodi nella lotta contro l’emergenza coronavirus.

DOC Nelle tue mani – Trama generale



La fiction DOC Nelle tue mani racconta la storia del medico di Medicina Interna Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero. Competente, brillante e deciso – anche se freddo e scontroso – è tra i migliori dell’ospedale e diventa Primario. Lo apprezzano in molti per le capacità professionali, altrettanti lo schivano per la durezza dei modi.

La sua vita cambia per sempre quando il padre di un ragazzo morto nel reparto che dirige gli spara alla testa. Si salva, ma le conseguenze lo stravolgono. Ricostruisce con caparbietà la sua vita umana e professionale su presupposti empatici, completamente diversi da quelli distaccati cui era abituato.

Doc Nelle tue mani è una serie tv sul riscatto che può seguire ad una malattia ma anche un faro puntato sulle tante sfaccettature di una persona e di come gli eventi possano dispiegarle.

Un ritratto che intreccia la storia del protagonista con le vite dei malati che si avvicendano nei letti del reparto durante gli otto episodi. Ciascuno di loro contribuisce a cambiare Andrea Fanti.

DOC Nelle tue mani – trama episodio Meno 12

Nel primo episodio di Doc nelle tue mani intitolato “Meno 12”, in onda giovedì 26 marzo su Rai1, un proiettile raggiunge il Dottor Andrea Fanti alla fine del suo turno di lavoro. A spararlo è il padre di un giovane paziente morto nel reparto di Fanti. Il medico dopo un periodo di coma, si ritrova con un danno ingente della memoria: gli ultimi dodici anni della sua esistenza sono stati inghiottiti in un buco nero.

Non ricorda la morte del figlio Mattia né di essersi separato dalla moglie Agnese Tiberi (Sara Lazzaro) che è anche Dirigente Sanitario della struttura. Non riconosce la figlia Carolina (Beatrice Grannò), che dodici anni prima era solo una bambina, così come non ricorda i suoi colleghi e la promozione a Primario. La sua carriera sembra compromessa e dovrà ricominciare daccapo il percorso con il camice bianco.

Trama episodio Selfie

La puntata di DOC Nelle tue mani prosegue con il secondo episodio intitolato “Selfie”.

Andre Fanti vive l’esperienza da paziente nel suo ospedale, nel tentativo di agevolare la riabilitazione e la ricostruzione degli eventi accaduti nei dodici anni che non ricorda. Nell’equipe di colleghi che lo segue, c’è Giulia Giordano (Matilde Gioli), la sua figlioccia professionale.

Tra i due intercorreva anche una relazione sentimentale.

Al risveglio, però, Andrea Fanti non è più il medico algido e pragmatico con cui aveva collaborato. Il loro rapporto di massima complicità si trasforma in una quotidianità problematica che la disorienta. Le sarà d’aiuto il collega Lorenzo Lazzarini (Gianmarco Saurino).

In questo episodio, la storia di Fanti inizia ad intrecciarsi con quella dei pazienti dell’ospedale. In particolare, lo coinvolge la complicata storia clinica e umana di Jacopo, suo giovanissimo compagno di degenza.



Chi è Pierdante Piccioni, impegnato contro il coronavirus

DOC Nelle tue mani è ispirata alla storia vera del medico lombardo Pierdante Piccioni.

Ex Primario del Pronto Soccorso di Lodi, nel 2013 fu vittima di un grave incidente automobilistico: andò in coma e perse la memoria. Al risveglio, gli ultimi dodici anni della sua vita erano spariti dai ricordi, rendendolo estraneo al mondo in cui aveva vissuto fino a poche ore prima.

Ha affrontato un lungo percorso riabilitativo, al termine del quale il suo approccio alla vita era totalmente cambiato. Quando è tornato in corsia, dopo aver ripreso gli studi, il suo punto di vista nei confronti dei pazienti era molto diverso: l’empatia era diventata imprescindibile nel suo metodo di lavoro.

Piccioni ha raccontato la vicenda in due libri editi da Mondadori, intitolati “Meno dodici” e “Pronto Soccorso”. La sua storia, tra l’altro, ha un filo diretto con l’attualità. In queste settimane è impegnato nel drammatico lavoro contro l’epidemia di COVID-19 che medici e infermieri stanno facendo in Lombardia.

Ospite della puntata di Porta a porta, mercoledì 25 marzo, il dottor Piccioni ha affermato di aver recuperato spontaneamente i ricordi, ma non le emozioni provate nel corso degli eventi che si sono susseguiti nei 12 anni. “Al risveglio ignoravo l’esistenza delle mail e dei tablet sofisticati” ha detto a Bruno Vespa. Ed ha concluso con un sorriso: “i miei collaboratori mi hanno detto che, se avessero immaginato la mia trasformazione positiva, mi avrebbero dato loro un colpo in testa”.

Doc Nelle tue mani – sigla, colonna sonora, musiche

La sigla della serie DOC nelle tue mani è un pezzo riconducibile musica new age. Il brano che risuona alla fine di ogni puntata è Ocean green contenuto nell’album A State of Trance Radio pubblicato nel 2004.

Il cast completo della serie e i rispettivi personaggi

Di seguito vi elenchiamo il cast di Doc nelle tue mani

Luca Argentero : Andrea Fanti

: Andrea Fanti Matilde Gioli : Giulia Giordano

: Giulia Giordano Gianmarco Saurino : Lorenzo Lazzarini

: Lorenzo Lazzarini Sara Lazzaro : Agnese Tiberi

: Agnese Tiberi Raffaele Esposito : Marco Sardoni

: Marco Sardoni Alberto Malanchino : Gabriel Kidane

: Gabriel Kidane Silvia Mazzieri : Alba Patrizi

: Alba Patrizi Pierpaolo Spollon : Riccardo Bonvegna

: Riccardo Bonvegna Simona Tabasco : Elisa Russo

: Elisa Russo Giovanni Scifoni : Enrico Sandri

: Enrico Sandri Beatrice Grannò : Carolina Fanti

: Carolina Fanti Pia Lanciotti: Fabrizia Martelli

