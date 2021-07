Ines dell’anima mia episodi Un nuovo mondo e La conquista di un sogno su Canale 5

Condividi su







Nuova settimana di programmazione per Love is in the air con le puntate del 26-30 luglio. Ecco tutte le anticipazioni della soap in onda su Canale 5 nel day time pomeridiano.

Love is in the air 26-30 luglio

S1 Ep41 – Mentre Selin vive una crisi dovuta al fatto che in un colpo solo ha perso l’amore di Ferit, e l’impiego nella azienda di Serkan, Serkan e Eda decidono di venire allo scoperto, e rivelano alle rispettive famiglie il loro amore. Di conseguenza, Aydan e Ayfer “si alleano” nel tentativo di dissuadere i due fidanzati dal proposito di stare insieme, sottoponendo loro una serie di onerose richieste; alle quali, tuttavia, i due accondiscendono.

Intanto, Alptekin, in precarie condizioni di salute annuncia a Serkan di volergli cedere la holding; e Serkan, in difficoltà per la mole di lavoro, chiede a Selin di rientrare in azienda per dargli una mano. Anche perché Engin è all’estero, e Piril, rattristata da questa cosa, è piuttosto in confusione. Nel frattempo, Efe, in azienda con Ferit che gli confida il suo disagio, comincia a indagare su Eda, la blandisce con lodi per le sue capacità di architetto paesaggista.

Trama episodio 27 luglio

S1 Ep42 – Aydan e Alptekin hanno fatto una scoperta sconvolgente. La holding di Alptekin è indirettamente responsabile della morte dei genitori di Eda. Anni prima, quando lei era solo una bambina, la holding diede in subappalto la costruzione di cottage estivi per le vacanze. La ditta che si occupò di realizzare il progetto acquistò i materiali da un fornitore poco serio e un muro di contenimento del cantiere crollò su un auto in transito con dentro i genitori di Eda che morirono sotto le macerie.

Alptekin, al tempo, scoprì che la coppia aveva una figlia, rimasta a casa della zia, e si mise alla sua ricerca, ma non riuscì mai a rintracciarla. Dopo la tragedia, infatti, le due cambiarono cognome, da Yildirim a Yildiz. Ma ora Alptekin ha rimesso insieme i tasselli e ha deciso di rivelare la faccenda al figlio, il quale però, nel frattempo, sta vivendo i momenti più felici della sua storia con Eda.

Love is in the air 28 luglio

S1 Ep43 – Efe, sapendo che Serkan nutre una certa diffidenza nei suoi confronti, organizza un incontro con tutti i collaboratori per festeggiare la sua entrata nell’azionariato della Holding. Nel frattempo, Serkan vorrebbe confessare a Eda chi è il vero responsabile della morte dei suoi genitori, ma non ne trova il coraggio. Engin porta Piril a giocare a bowling con gli amici dei tempi dell’università. La ragazza, dapprima contraria, si diverte un mondo.

Trama episodio 29 luglio

S1 Ep44 – Eda ha un brutto presentimento: sente che Serkan le sta nascondendo qualcosa. Intanto, Serkan è combattuto e non sa come raccontare a Eda dell’incidente dei suoi genitori, causato da un’imperizia del padre Alptekin tanti anni prima. Efe, il nuovo socio della holding, organizza un brunch. Tutti si ritrovano in una bella sala e, per tutta la durata dell’evento, Efe e Serkan si provocano. Intanto, Ceren scopre da Ferit di essere stata proposta come avvocato della holding: inizialmente lei si arrabbia, ma poi si scusa.

La complicità tra i due, seduti accanto a tavola, provoca la curiosità delle amiche e la gelosia di Selin, che poco prima, aiutata da Eda, ha distrutto il suo abito da sposa. Sempre a tavola, Engin e Piril cercano di non far capire agli altri cosa è successo tra loro, ma Serkan se ne rende conto. Nel frattempo, Aydan è inquieta per suo figlio e manda Seyfi a casa di Ayfer per vedere se trova indizi sul rapporto tra Serkan e Eda.

Love is in the air trama episodio 30 luglio

S1 Ep45 – Efe Akman si dimostra molto interessato al progetto dell’Hotel green dell’Art Life e propone a Serkan di affiancare Eda nell’ideazione della parte paesaggistica, ma Serkan rifiuta la sua collaborazione. Intanto la tensione tra Ferit e Selin è sempre più evidente. Serkan è afflitto perché non sa come comportarsi con Eda, ora che ha scoperto la verità sulla morte dei genitori della ragazza.

Engin gli consiglia di dirle la verità e in un primo momento Serkan si convince che sia la scelta giusta, ma poi cambia idea, perché non vuole che Eda soffra ancora e decide di lasciarla piuttosto che darle un dolore più grande dicendole la verità.

