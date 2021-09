Il Paradiso delle Signore 6: anticipazioni puntate dal 27 settembre al 1 ottobre

Condividi su







Tutte le anticipazioni sulla serie Il Paradiso delle Signore dal 27 settembre al 1 ottobre. L’appuntamento è su Rai 1 nel day time pomeridiano alle 15:55, dal lunedì al venerdì. Ecco chi sono tutte le new entry.

Il Paradiso delle Signore 6 – anticipazioni 27 settembre – 1 ottobre

Vittorio valuta i bozzetti trovati dentro una cartella al Paradiso e cerca di capire dalle Veneri chi li ha dimenticati. Ezio Colombo, il padre di Stefania è a colloquio con Umberto per il lavoro di direttore della Palmieri. Tina è in procinto di partire per Zurigo, ma non rivela il vero motivo né a Conti né alla sua famiglia. Salvatore cerca di conquistare la bella Anna. Vittorio ha intenzione di offrire il lavoro di stilista del Paradiso a Flora e vuole convincerla a restare a Milano.

Puntata 28 settembre

Stefania è contenta del trasferimento di suo padre Ezio a Milano e le amiche che lo hanno conosciuto condividono il suo entusiasmo. Gloria, invece, è in forte tensione per la presenza in pianta stabile dello stesso Ezio in città. Flora accetta la proposta di lavoro come stilista, ma qualcuno al Paradiso è scettico su quella che sembra una scelta avventata di Vittorio. A Casa Amato si brinda ad Agnese, nominata responsabile della sartoria. Intanto Ludovica informa Marcello che Adelaide ha respinto le sue dimissioni.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni puntata 29 settembre

Da quando ha rivisto suo padre, Stefania è al settimo cielo. Adelaide viene a sapere che Flora è la nuova stilista del Paradiso ma non è affatto contenta e, mentre le Veneri la accolgono festanti, Agnese ha le prime avvisaglie che il rapporto con la giovane “americana” potrebbe rivelarsi più difficile del previsto. Salvatore sfrutta ogni occasione per rivedere Anna. Flora parla a Vittorio di una missiva lasciatale dal padre Achille. Gloria decide di scrivere una lettera al marito Ezio.

30 settembre

Salvatore ha mandato dei fiori ad Anna, a sorpresa ma restando nell’anonimato e il gesto non ha avuto gli effetti desiderati. Umberto assume ufficialmente Ezio come nuovo direttore della Palmieri. Tra Roberto e Beatrice c’è grande sintonia al lavoro mentre in Atelier scoppiano le prime scintille tra Agnese e Flora. Ludovica ha pochissimo tempo per decidere sulla vendita di Villa Brancia. Ezio confessa a Stefania di essersi innamorato, dopo tanti anni, di un’altra donna.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni puntata 1 ottobre

Il primo numero del Paradiso Market è finalmente pronto. Vittorio si trova a fare da mediatore tra Agnese e Flora che non sembrano andare d’accordo su nulla. In preda ai dubbi sul suo futuro, Ludovica chiede supporto a Marcello. Dopo avere scoperto che i fiori erano un pensiero di Salvatore, Anna reagisce male. Gloria viene a sapere da Stefania che Ezio vuole formare una nuova famiglia con un’altra donna e decide di non consegnargli la lettera. Adelaide è ormai certa che Flora le sta nascondendo qualcosa.

