Serie tv turche in Italia, le più amate del 2021: dove vederle

Dopo il grande successo di Cherry Season – le stagioni del cuore e Bitter Sweet – Ingredienti d’amore il pubblico televisivo italiano si è sempre più appassionato alle serie tv turche.

Serie tv turche Italia 2021: le più amate dagli italiani

L’interesse del pubblico televisivo italiano nasce non solo dall’indiscutibile fascino che esercitano alcuni protagonisti delle serie tv turche (come Can Yaman), ma anche per la delicatezza con cui viene proposta una narrazione intrisa di emozioni, sentimenti e valori.

Il romanticismo è la cifra che contraddistingue queste favole d’amore 2.0, che sono ambientate in una Turchia ancora fortemente legata ai valori tradizionali mediorientali, ma con un occhio sempre alla cultura e ai modelli occidentali.

Tra le serie che sono approdate sulla tv italiana nel 2021 ci sono oltre DayDreamer – Le ali del sogno e Mr. Wrong – Lezioni d’amore, anche Love is in the Air, Brave and Beautiful. Serie che non sempre hanno brillato in termini di ascolto, ad eccezione di Erkenci Kus.

DayDreamer – Le Ali del sogno

Senza ombra di dubbio DayDreamer – Le ali del sogno è tra le serie tv turche più viste di Canale 5, visto che è stata in grado di incollare allo schermo più di due milioni di telespettatori a puntata. Prodotta dalla Gold Film, la narrazione ha come protagonista una giovane aspirante scrittrice, Sanem (Demet Ozdemir) che si vede costretta a lavorare per evitare un matrimonio combinato dai suoi genitori.

Ed è proprio sul posto di lavoro che incontra Can Divit (Can Yaman), l’uomo che è destinato a farle cambiare la vita e regalarle la più bella e complicata favola d’amore dei nostri tempi. Alla regia Cagri Bayrak, Aytac Cicek. Nel cast anche Oznur Serceler, Berat Yenilmez, Ozlem Tokaslan, Birand Tunca, Cihan Ercan.

La versione italiana di DayDreamer – Le ali del sogno è composta da 164 episodi, che sono andati in onda su Canale 5 tra il 2020 ed il 2021.

Mr Wrong – Lezioni d’amore

L’estate di Canale 5 ha proposto il ritorno di Can Yaman nel ruolo di un giovane ristoratore alle prese con delle strampalate ed improbabili lezioni d’amore nei confronti di Ezgi (Özge Gürel), una ragazza determinata a trovare un po’ di serenità, dopo aver appreso del tradimento del suo fidanzato.

Ma un incontro inaspettato con il suo vicino di casa, Özgür (Can Yaman), la porterà a rivedere la vita ed i suoi piani. Tra un aiuto, una chiacchiera e l’altra i due finiranno per scoprirsi innamorati. La serie, il cui titolo originario è Bay Yanlis, ha debutatto in Turchia nel giugno del 2020, ma è arrivata su Canale 5 sono nel 2021.

Alla regia Deniz Yorulmazer. Nel cast anche Gurgen Oz, Fatma Toptas, Sarp Can Koroglu, Cemre Gumeli, Lale Basar, Anil Celik.

In Italia la serie è andata in onda su Canale 5 da maggio al 20 luglio 2021. Oltre al consueto appuntamento in daytime, ci sono state anche delle prime serate. Il riadattamento italiano ha previsto 36 puntate in tutto. I dati di ascolto registrati su Fox Turchia non hanno entusiasmato.

Tanto che è stato deciso di non proseguire con la registrazione della seconda stagione. Anche in Italia la serie, seppur seguita dai numerosi fan italiani di Can Yaman e Ozge Gurel, non ha convinto del tutto il grande pubblico televisivo. Una cosa che non era mai successa prima per una serie tv turca.

Nonostante il flop, la popolarità di Can Yaman non è stata intaccata. Scelto come protagonista per degli spot pubblicitari con la regia di Ferzan Ozpetek, l’attore turco tornerà presto in video con ‘Viola come il mare‘ al fianco di Francesca Chillemi, e nell’attesissimo reboot di Sandokan. Produzioni firmate dalla Lux Vide di Luca Bernabei.

Love is in the Air

Tra le serie tv turche più seguite dagli appassionati del genere, c’è sicuramente Love is in the air , il cui titolo originario è Sen Cal Kapimi. Come nelle migliori commedie romantiche al centro della narrazione c’è la storia d’amore tra Eda (Hande Erçel) e Serkan (Kerem Bürsin).

Due persone che rappresentano due mondi paralleli e due classi sociali diverse. Eda è una studentessa di Architettura che vede infrangersi il suo sogno di prendere la laurea a causa del mancato finanziamento della sua borsa di studio.

Ed il colpevole di tutto ciò è proprio Serkan Bolat, l’uomo che è destinato invece a travolgerle la vita. In seguito ad una serie di circostanze, i due stringeranno un patto, fingendosi fidanzati. La forzata vicinanza però li porterà ad aprirsi l’un l’altro, quindi ad innamorarsi.

I telespettatori più attenti hanno notato diversi momenti comuni tra Love is in the air e Daydreamer. A cominciare da alcune location dove sono state girate alcune scene. Tra queste la villa dei Bolat, che è la stessa di Ayça in DayDreamer, ed il pontile presente in molte scene della seconda stagione di Erkençi Kus, che si ritrova anche Serkan e Eda in Love is in the Air.

Nel cast anche Bige Onal, Evrim Dogan, Anil Ilter, Cagri Citanak, Elcin Afacan. Il riadattamento italiano vede 156 puntate. La serie è iniziata nel 2021 e proseguirà la sua messa in onda tutti i giorni dal lunedì al sabato su Canale 5 in daytime fino al 2022.

Brave and Beautiful

Tra le serie tv turche trasmesse sulla televisione italiana nel 2021 e doppiate nella nostra lingua c’è anche il commedy-drama Brave and Beautiful il cui titolo originale è Cesur ve Güzel.

La narrazione qui si fa molto più interessante, perché si allontana molto dai tipici caratteri della mera commedia romantica, assumendo anche dei contorni da vero e proprio thriller. I protagonisti della storia sono Cesur e Sühan, che si incontrano per caso e si innamorano, ignari di appartenere a due famiglie da tempo rivali in lotta tra loro.

Una storia di Giulietta e Romeo riadattata ai nostri giorni. Il fascino indiscusso degli attori protagonisti Kıvanç Tatlıtuğ e Tuba Büyüküstün ha stregato buona parte dei telespettatori. Ma non è bastato per far decollare gli ascolti, tanto che Mediaset ha deciso di rimandare a data da destinare (forse nella stagione estiva) il sequel delle puntate.

In Italia, i 55 epidosi della prima stagione di Brave and Beautiful è stati trasmessi dal 5 luglio 2021 su Canale 5. Per i successivi 49 episodi inediti si dovrà aspettare il prossimo anno. Alla regia Ali Bilgin. Nel cast anche Tamer Levent, Erkan Avci, Serkan Altunorak, Sezin Akbasogullari, Devrim Yakut.

Serie tv turche in Italia: dove e come vederle

Per rivedere tutte le puntate di Daydreamer – Le Ali del sogno, Mr. Wrong – Lezioni d’amore, Love is in the Air e Brave and Beautiful basta collegarsi in streaming alla piattaforma web Mediaset Play Infinity. Dopo aver cercato la pagina ufficiale della dizi turca preferita in onda sui canali Mediaset, appariranno tutti gli episodi messi già in onda in Italia.

In alternativa è possibile scaricare l’app di Mediaset Play Infinity direttamente sullo smartphone, quindi seguire il procedimento spiegato precedentemente.