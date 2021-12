Grande Fratello Vip 6, le ultimissime dalla Casa: Delia Duran, lutto per Miriana, un ospite indesiderato

Condividi su

Grande Fratello Vip 6 ultime notizie. Sono tanti gli avvenimenti che si stanno susseguendo in queste ultime ore al GFVip 6, che hanno suscitato interessi e perché no anche un po’ di mistero.

Grande Fratello Vip 6 ultime notizie: Delia Duran concorrente

Tra le ultime news che riguardano il reality targato Mediaset e condotto da Alfonso Signorini c’è sicuramente il giallo sull’ingresso nella Casa di Cinecittà di Delia Duran. La consorte di Alex Belli sarebbe in procinto di varcare la porta rossa. Ma qualcuno dice il contrario.

Nelle scorse ore, in seguito ad una segnlaazione fatta in rete, si è divulgato il rumor che voleva Delia Duran positiva al Covid. E a causa di ciò impossibilitata ad entrare all’interno della Casa di Cinecittà.

Dopo ore di silenzio da parte del marito Alex Belli e dalla diretta interessata, Delia è tornata sui social tranquillizzando i fan circa il suo stato di salute e mostrando perfino il risultato di un tampone.

Delia quindi sta bene ed arriva a far parte del Grande Fratello Vip dal 3 gennaio. La sua entrata in gioco è destinata non solo a rompere gli equilibri della Casa, ma ad avere un confronto (speriamo non uno scontro) con Soleil Sorge.

Quest’ultima ha instaurato nel corso degli ultimi mesi un feeling molto particolare con Alex Belli. Ma si trattava solo di ‘chimica artistica’?

Grande Fratello Vip 6 ultime notizie: lutto per Miriana Trevisan

Sembra proprio che non ne vada bene una per Miriana Trevisan al Grande Fratello vip 6. Dopo l’iniziale avvicinamento a Nicola Pisu (eliminato nei mesi scorsi) e a Biagio D’Anelli (anche lui eliminato la scorsa puntata) per l’ex protagonista di Non è la Rai è arrivata un’altra brutta notizia.

L’ex showgirl nelle scorse ore è stata chiamata in confessionale per ricevere la drammatica notizia. Annus horribilis per lei: “Quest’anno è morta prima mia zia, poi mio padre, poi stavo per morire io quest’estate e adesso mio zio” ha rivelato.

Circa un anno fa Miriana Trevisan aveva annunciato sui social la perdita del papà Adriano: “Buon viaggio papà, ti amo tanto. Grazie grazie grazie”, aveva scritto. A portar via il 77enne fu il Covid.

Un ospite inaspettato

Ad alimentare le dinamiche e a vivacizzare non poco la vita all’interno della Casa del Grande Fratello Vip ci ha pensato un outsider del programma. Un ospite indesiderato, che senza chiedere permesso si è intrufolato nel bunker di Cinecittà.

Ad essere ripreso dall’occhio indiscreto delle telecamere onnipresenti negli angoli più disparati della Casa è stato un roditore. A fare il primo avvistamento del topo è stato in verità Gianmaria che entrato in Confessionale ha avuto l’incontro davvero poco piacevole.

Il simpatico animale sembra però essersi affezionato a quei luoghi o magari anche esso è in cerca di un momento di celebrità. Chissà. Fatto sta che il topo è comparso nuovamente in Casa nelle scorse ore, suscitando più di una perplessità.

Kabir Bedi: quando entra, la reazione di Katia Ricciarelli

E se in rete c’è chi ironizza sul fatto che proprio il roditore potrebbe essere uno dei nuovi concorrenti del reality, c’è invece chi non vede l’ora di vedere come se la caverà nella casa Kabir Bedi, il cui ingresso è previsto per il 3 gennaio 2022.

Il protagonista della celebre serie tv Sandokan avrà certamente molto da insegnare ai concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Gli unici due che al momento sanno del suo ingresso sono Giucas Casella e Katia Ricciarelli.

Quest’ultima è apparsa molto contenta del nuovo ingresso.