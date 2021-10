Poirot Filastrocca per un omicidio su Top Crime – trama, cast, finale

Condividi su







Rai 2 propone questa sera la seconda puntata de L’Ispettore Coliandro il ritorno 4 con l’episodio dal titolo Intrigo maltese. Si tratta di un film tv dalle atmosfere giallo-poliziesche.

La produzione è italiana, la durata è di un’ora e 50 minuti e l’anno di realizzazione è il 2020.

L’Ispettore Coliandro Intrigo maltese – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è dei Manetti Bros insieme a Milena Cocozza. Personaggio principale è Giampaolo Morelli nel ruolo dell’ispettore Coliandro. Accanto a lui altri comprimari tra i quali Gamberini e Longhi a cui danno il volto rispettivamente Paolo Sassanelli e Veronika Logan.

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare a Bologna e zone limitrofe. La serie è una coproduzione Rai Fiction e Garbo Produzioni ed è ideata da Carlo Lucarelli, scritta dallo stesso Lucarelli insieme a Giampiero Rigosi. Produttori creativi i Manetti Bros.

La serie ha avuto il contributo della regione Emilia Romagna.

L’Ispettore Coliandro Intrigo maltese – trama

Anche in questa puntata Coliandro continua ad essere l’ispettore più sconclusionato e singolare della tv italiana. In Intrigo maltese si trova suo malgrado coinvolto nelle indagini di Thea Zahra, una reporter maltese che sta investigando in maniera segreta su un traffico internazionale di cittadinanze. Un metodo che permette di aggirare le sanzioni e di favorire il mercato nero.

L’inedita coppia di investigatori si trova a dover affrontare una serie di pericoli. Soprattutto quando viene braccata da due improbabili killer new age e vegani.

I due riescono ad uscire illesi da situazioni al limite del credibile e fanno di tutto per sgominare i colpevoli. Per raggiungere l’obiettivo chiedono anche l’aiuto del Cinno, un hacker informatico che è anche una vecchia conoscenza di Coliandro.

Personaggi di puntata

Thea, reporter investigativa, progressista e liberal, sicuramente non bella anche se, come si dice, un tipo, dotata di una sua intrigante sensualità. Ironica e provocatoria, pronta a tutto per la ricerca della verità.

Ciucciù e Papalli, due fidanzatini smielatamente innamorati (nella loro intimità Ciucciù -lei- è un gattino, e Papalli -lui- un cagnolino), vegani, salutisti, ecologisti e amanti degli animali, ma anche killer spietati ed efficientissimi. Due personaggi in linea con la tradizione di assassini eccentrici stabilita soprattutto dalle ultime serie di Coliandro e molto apprezzata dai suoi fan.

Il Cinno, giovane hacker geniale, ingenuo e sempre sorridente – già visto in Corri Coliandro Corri – in grado di risolvere la situazione con le sue competenze tecnologiche e qui in veste di aiutante di Thea.

Roman Kolas, imprenditore uzbeko che apparentemente sembra aver costruito una solida attività filantropica. Ma in realtà si rivela essere un vero e proprio mercante di morte, uno squalo senza scrupoli che tratta con dittatori e terroristi.

Bellini, ricco, sconclusionato e gaudente pseudo imprenditore, socio di Kolas “a sua insaputa”.

L’Ispettore Coliandro Il ritorno 4 – il cast completo

Di seguito il cast della serie tv L’Ispettore Coliandro Il ritorno 4 e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Giampaolo Morelli – L’ispettore Coliandro

– L’ispettore Coliandro Paolo Sassanelli – Gamberini

– Gamberini Veronika Logan – Longhi

– Longhi Alessandro Rossi – De Zan

– De Zan Caterina Silva – Bertaccini

– Bertaccini Benedetta Cimatti – Buffarini

– Buffarini Luisella Notari – Paffoni

– Paffoni Max Bruno – Borromini

– Borromini Francesco Zenzola – Lorusso

– Lorusso Mahmood Muhammad Tahir – Amid

Cast di puntata

Thea Zahra – Sabrina Impacciatore

Papalli – Denis Fasolo

Ciucciù – Giovanna Di Rauso

Il Cinno – Isparsa Lucarelli

Roman Kolas – Alessio Caruso

Bellini – Greg

