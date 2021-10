Love is in the air anticipazioni puntate dal 4-9 ottobre 2021

Condividi su







Nuova settimana di programmazione per Love is in the air con le puntate dal 4-9 ottobre. Ecco tutte le anticipazioni della soap in onda su Canale 5 nel day time pomeridiano.

Love is in the air 4-9 ottobre

S1 Ep92 – Il team di ArtLife, insieme ad Ayfer, Aydan e Alexander, si riunisce nel locale di Deniz per festeggiare il ritorno di Serkan. Mentre Erdem fa una scommessa con Melek e Leyla, Eda mette in atto il suo piano: baciare Serkan per “svegliarlo”. Purtroppo, la sua idea si rivela un buco nell’acqua e, anzi, peggiora le cose. Infatti, Serkan chiede a Selin di sposarlo davanti a tutti. Eda decide, quindi, di cambiare strategia e cerca di dimenticarlo, ma la sua scelta suscita qualche dubbio tra i suoi amici, poco propensi a credere che un amore si possa dimenticare.

Trama episodio 5 ottobre

S1 Ep93 – Il ritorno di Selin crea scompiglio anche tra Ferit e Ceren, mentre Ayfer e Alexander nascondono il loro amore per paura di ferire Eda. Engin e Piril risolvono un malinteso e discutono sulla possibilità di avere un figlio. Intanto, Selin tesse la sua tela e invia una donna a rimuovere da casa di Serkan ogni traccia di Eda. Quest’ultima arriva a casa di Serkan per recuperare i suoi effetti personali e, trovando le valigie già pronte con le sue cose, va su tutte le furie, scoppia in un pianto liberatorio e si addormenta sul letto di Serkan, poco prima che lui rientri. Serkan trova Eda addormentata nel suo letto, e chiede conto a Engin se non gli abbia segnalato l’appartamento sbagliato. Ne segue un furioso battibecco con Eda stessa.

Love is in the air 6 ottobre

S1 Ep94 – Engin, su suggerimento di Serkan, decide di cambiare strategia per convincere Piril ad avere un figlio. Farà leva sul suo spirito di contraddizione, fingendo di non volerlo lui, un figlio. E con esiti comici chiederà l’aiuto di Erdem. Lo stesso Erdem si presenta a casa di Ayfer e Melek pretendendo ospitalità, come risultato di una scommessa vinta con Melo e Leyla. Intanto, Deniz ha proposto e ottenuto da Eda, Ceren e Ferit di recarsi un paio di giorni in vacanza, perché Eda possa stare lontana da Serkan. Ma è proprio Serkan che insieme a Selin si reca nello stesso posto, in seguito a una macchinazione di Aydan.

Trama episodio 7 ottobre

S1 Ep95 – Eda ha un incontro ravvicinato con Serkan. Ayfer esce con Alexander, ma lo pianta in asso perché lui continua a chattare con Aydan. E lui per sbaglio manda a lei un invito a cena diretto a Ayfer per farsi perdonare. è un equivoco; ma Aydan è al settimo cielo. Ceren e Ferit sono ai ferri corti. Lei si scopre ancora innamorata di Deniz e accusa Ferit di pensare ancora a Selin. Decidono di lasciarsi e Ceren confessa il suo amore a Deniz, pur sapendo che lui è innamorato di Eda.

Love is in the air trama episodio 8 ottobre

S1 Ep96 – Alexander ha progettato una cenetta romantica a due con Ayfer, ma invia per sbaglio l’invito ad Aydan. Quando racconta ad Ayfer del malinteso, lei non la prende bene e lo invita ad andarsene. Nel frattempo i preparativi per il lancio della campagna sono finiti. Serkan, intanto, chiede a Eda di aiutarlo a superare l’amnesia che ha cancellato l’ultimo anno.

Trama episodio 9 ottobre

S1 Ep97 – Eda ricorda a Serkan la famosa notte sotto le stelle e anche se questo sembra risvegliare la memoria di Serkan, tra loro riprendono le schermaglie. Eda spera di far tornare la memoria a Serkan, ma i suoi desideri vengono disillusi quando vede al dito di Selin l’anello di fidanzamento regalatole da lui. Così decide di tentare il tutto per tutto e, spalleggiata da Deniz, annuncia il loro (finto) fidanzamento.

