Il Paradiso delle Signore 6: anticipazioni puntate dal 4 all’8 ottobre

Condividi su







Tutte le anticipazioni sulla serie Il Paradiso delle Signore dal 4-8 ottobre. L’appuntamento è su Rai 1 nel day time pomeridiano alle 15:55, dal lunedì al venerdì. Ecco tutte le anticipazioni giorno per giorno.

Il Paradiso delle Signore 6 – anticipazioni 4-8 ottobre

Adelaide è intenzionata a scoprire cosa c’è scritto nella lettera che Achille Ravasi ha lasciato a Flora. Salvatore fa un passo indietro con Anna, ma è sempre intenzionato a corteggiarla. Da quando Ezio frequenta il Paradiso per lavoro, Gloria ha sempre maggiori difficoltà a non farsi trovare ed è in preda all’ansia.

Puntata 4 ottobre

Agnese scopre in casa di Armando i segni di una presenza femminile e si ingelosisce. Gloria informa Vittorio che dovrà assentarsi per qualche tempo per motivi personali: una scusa per non farsi vedere da Ezio. Adelaide propone a Flora di trasferirsi a villa Guarnieri: cosa starà tramando?

Il Paradiso delle Signore anticipazioni puntata 6 ottobre

Roberta sprona Anna a uscire con Salvatore in modo da lasciarsi il passato alle spalle. Adelaide scopre che la situazione finanziaria di Ludovica è disastrosa e la rimprovera di averle taciuto la verità. Mentre Ezio parla a Stefania della possibilità di vivere insieme, scopriamo dove si è diretta Gloria.

7 ottobre

Massimo Riva si presenta al Circolo in cerca di Anna e non sembra avere buone intenzioni. Vittorio scopre che Roberto sta proteggendo Anna e offre il suo aiuto. Armando, seppur a malincuore, prende una decisione.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni puntata 8 ottobre

Vittorio propone un lavoro ad Anna come aiuto contabile di Beatrice, ma la giovane è titubante anche a causa dei ricordi che il Paradiso potrebbe suscitarle. Vittorio ha un confronto definitivo con Massimo. Flora si trasferisce in pianta stabile a Villa Guarnieri. Giuseppe riceve notizie da Petra, la madre di suo figlio nato in Germania: la situazione rischia di sfuggirgli di mano.

Condividi su