Il Cacciatore 3 episodi Decadenza e Quello che sei disposto a perdere – trama, cast, anticipazioni

Rai 1 propone oggi l’episodio Mogli e buoi che fa parte della seconda stagione della serie Imma Tataranni – sostituto procuratore. Il prodotto si compone in tutto di quattro puntate che la prima rete di viale Mazzini manda in onda il martedì in prime time alle 21:20.

Imma Tataranni Mogli e buoi – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Francesco Amato. Protagonisti principali sono Imma Tataranni e Ippazio Calogiuri interpretati rispettivamente da Vanessa Scalera e Alessio Lapice. Nel cast anche Massimiliano Gallo nel ruolo di Pietro De Ruggeri.

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare a Matera in Basilicata. La produzione è di Rai Fiction in collaborazione con Ibc Movie e Rai Com. La serie è liberamente tratta dai romanzi di Mariolina Venezia i cui titoli sono Via del riscatto, Rione Serra venerdì, Maltempo, Come piante tra i sassi editi da Einaudi.

Imma Tataranni Mogli e buoi – trama

Valentina è ancora scossa per la separazione da Samuel e a nulla serve il viaggio organizzato da Imma a Parigi per distrarla. Solo Giovanni, un buffo compagno di scuola, sembra riuscire a calmarla.

Imma non fa a tempo a posare le valigie che riceve una chiamata: c’è stato un delitto. Angelo Saraceno, importatore di prodotti caseari dalla Basilicata negli Stati Uniti, è stato ucciso sui sentieri della transumanza e a trovare il cadavere è stato il procuratore capo Vitali, in vacanza con la sua famiglia nei boschi della Basilicata.

Imma indaga, orfana del maresciallo Calogiuri che dopo il bacio della festa della Bruna è “scappato” in missione all’estero. Ma ecco che Calogiuri torna e vorrebbe riprendere da dove aveva lasciato. Imma, pur essendo ancora affascinata da lui, è categorica: quel bacio è stato un errore, bisogna concentrarsi solo sul lavoro. E infatti la nostra PM, districandosi fra i rancori e le invidie dei vaccari, riesce a risolvere il caso.

Spoiler finale

Dopo il chiarimento, il rapporto di complicità professionale con Calogiuri sembra riallacciato. Anche se involontariamente – e non senza qualche scintilla di gelosia – Imma getta il maresciallo nelle braccia della collega Matarazzo. E come se non bastasse, Pietro sembra voler cambiare vita, lasciare il lavoro in Regione e aprire un locale jazz nei possedimenti di famiglia.

Imma Tataranni 2 – il cast completo

Di seguito il cast completo della serie Imma Tataranni 2 e i rispettivi personaggi interpretati

Imma Tataranni – Vanessa Scalera

Ippazio Calogiuri – Alessio Lapice

Pietro De Ruggeri – Massimiliano Gallo

Diana De Santis – Barbara Ronchi

Alessandro Vitali – Carlo Buccirosso

Jessica Matarazzo – Ester Pantano

Dottor Taccardi – Carlo De Ruggieri

Laura Bartolini – Martina Catuzzi

Antonio Lamacchia – Nando Irene

Valentina De Ruggeri – Alice Azzariti

Sig.Ra De Ruggeri (Mamma Di Pietro) – Dora Romano

Sig.Ra Tataranni (Mamma Di Imma) – Lucia Zotti

Gabriele Vitali – Marcos Vinicius Piacentini

Giovanni Paolillo – Marco Todisco

Maria Moliterni – Monica Dugo

Manolo Pentasuglia – Paolo Sassanelli

Giulio Bruno – Pier Giorgio Bellocchio

Luigi Lombardi – Francesco Foti

Saverio Romaniello – Cesare Bocci

