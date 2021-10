Poirot Se morisse mio marito su Top Crime – trama, cast, finale

Condividi su







Top Crime propone oggi il film dal titolo Se morisse mio marito che fa parte del più ampio ciclo dedicato al detective belga Hercule Poirot.

La produzione è della Gran Bretagna, l’anno di realizzazione è il 2001 e le atmosfere sono tra il giallo e il poliziesco. La durata è di un’ora e 43 minuti.

Poirot Se morisse mio marito – regia, protagonisti, dove è girato

La regia e di Brian Farnham. Protagonista principale è David Suchet nel ruolo del detective belga Hercule Poirot. Accanto a lui il capitano Arthur Hastings e Miss Lemon a cui danno il volto Hugh Fraser e Pauline Moran. Presente anche Philip Jackson nel ruolo dell’ispettore capo Japp.

Le riprese si sono svolte in Inghilterra, in particolare alla The Peacock House nella Contea della Holland Park.

La produzione è della A+E Networks in collaborazione con Carnival Film & Television e Agatha Christie. Il titolo originale è Poirot: Lord Edgware Dies.

Lady Edgware, la famosa attrice di teatro Jane Wilkinson, è sconfortata dal fatto che il marito si rifiuti categoricamente di concederle il divorzio. Chiede così a Poirot di fare visita all’uomo per vedere se esistono possibilità di convincerlo.

Lord Edgware è noto per le angherie che riserva a tutti coloro che lo circondano. Quando viene trovato morto, non è una grossa sorpresa visto il gran numero di sospettati. La polizia crede che Lady Edgware sia la colpevole ma ha un alibi di ferro avendo partecipato a una cena privata mentre il marito veniva ucciso.

Spoiler finale

A completare il quadro, il nipote dell’uomo, che erediterebbe la sua fortuna, il suo assistente personale, da sempre trattato male e il maggiordomo di famiglia che chiaramente ha a cuore i suoi interessi.

Poirot Se morisse mio marito – il cast completo

Di seguito il cast del film Poirot Se morisse mio marito e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

David Suchet – Hercule Poirot

– Hercule Poirot Hugh Fraser : Hastings

: Hastings Philip Jackson : Ispettore capo Japp

: Ispettore capo Japp Pauline Moran : Miss Lemon

: Miss Lemon Helen Grace : Jane Wilkinson

: Jane Wilkinson John Castle : Lord Edgware

: Lord Edgware Fiona Allen : Carlotta Adams

: Carlotta Adams Dominic Guard : Bryan Martin

: Bryan Martin Deborah Cornelius : Penny Driver

: Penny Driver Hannah Yelland : Geraldine Marsh

: Geraldine Marsh Tim Steed : Ronald Marsh

: Ronald Marsh Lesley Nightingale: Miss Carroll

