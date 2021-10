Condividi su







Ballando con le stelle 30 ottobre diretta: manca poco all’inizio dell’attesissima terza puntata del dancing show condotto da Milly Carlucci e che prende il via alle 20.35su Rai 1 con tante novità. Il paroliere Cristiano Malgioglio sarà il ‘Ballerino per una notte’.

Ballando con le stelle 30 ottobre diretta: Cristiano Malgioglio ballerino per una notte

Il celebre paroliere Cristiano Malgioglio si esibirà in una performance con la ballerina Veera Kinnunen. L’artista avrà poche ore a disposizione per preparare la coreografia ed imparare i passi di danza. Il bonus che otterrà con la sua esibizione andrà ad aiutare una delle coppie in gara.

Le coppie in gara di Ballando con le Stelle 2021 che si sfideranno a colpi di danza sono: Andrea Iannone – Lucrezia Lando; Al Bano – Oxana Lebedew; Arisa – Vito Coppola; Alvise Rigo – Tove Villfor; Bianca Gascoigne – Simone Di Pasquale; Fabio Galante – Giada Lini; Federico Lauri – Anastasia Kuzmina; Memo Remigi – Maria Ermachkova; Morgan – Alessandra Tripoli; Sabrina Salerno – Samuel Peron; Valeria Fabrizi – Giordano Filippo.

Nella scorsa puntata la coppia formata dallo scienziato Valerio Rossi Albertini e Sara Di Vaira è stata eliminata, ma ancora per loro può esserci qualche speranza di ripescaggio. C’è grande curiosità e attesa anche per conoscere le sorti della coppia Mietta-Fonts.

La cantate, com’è ormai noto, è risultata positiva al Covid quindi è in quarantena. Il suo maestro ballerà da solo? Maestra di cerimonie la conduttrice Milly Carlucci, affiancata come sempre da Paolo Belli, che oltre a condurci nel magico mondo del ballo, ci farà emozionare con le note della Big Band da lui guidata.

Come di consueto a bordo campo troveremo Alberto Matano, Roberta Bruzzone, Rossella Erra e Alessandra Mussolini. La giuria (Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni) sempre più esigente e pungente, assicurerà nuovi colpi di scena.

Ballando con le Stelle 30 ottobre diretta: tornano Alvise Rigo e Memo Remigi

Alvise Rigo e Memo Remigi ritornano in pista dopo un periodo di quarantena per essere stati in contatto con una persona positiva. Per loro non sarà stato facile recuperare il tempo perso. Veera Kennunen torna in pista per danzare con Cristiano Malgioglio. E lo farà in dolce attesa.

Prende il via la terza puntata del dance show di Rai 1 Ballando con le Stelle. La conduttrice Milly Carlucci e Paolo Belli, dopo i consueti saluti ai giudici e commentatori a bordo campo, ballerini e maestri, danno il via alla gara di ballo.

Si possono sostenere le proprie coppie preferite andando sulla pagina ufficiale di Ballando con le stelle su Facebook, Twitter e Instagram e mettendo un like o un cuoricino.

Prima coppia in pista: Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale omaggiano Raffaella Carrà

La Gascoigne ha festeggiato il suo compleanno nei giorni scorsi. Da qui la decisione di ballare sulle note di un madley di celebri brani cantati da Raffaella Carrà. La coppia dimostra di avere un grande affiatamento, ironia e divertimento in sala da ballo.

La coppia si è esibita in un samba. Bianca improvvisa un siparietto comico, avvicinando Mariotto ed approntando un tuca tuca. Carolyn Smith non vede un grande miglioramento in Bianca, che ha perso qualche passo creando un po’ di confusione.

Fabio Canino sottolinea che la Big Band di Paolo Belli ha una grande abilità e passione negli arrangiamenti dei brani. Ivan ha trovato lenta sulle gambe, e stimola Bianca a fare di più. Selvaggia ironizza chiedendo: “Siete vaccinati?” per poi aggiungere che stava scherzando.

“Fondamentalmente tutti sono un po’ scarsi e tu sei una delle più brave” questo il giudizio della Lucarelli. Rossella Erra: “I mariti delle mie amiche mi dicono che sei una bomba sexy e mio marito mi viene a prendere per te“. La coppia ha totalizzato: 31 punti.

Ballando con le Stelle 30 ottobre diretta: Valeria Fabrizi e Giordano Filippo

Com’è andata la settimana di Valeria e Giordano in sala prove? La Fabrizi dimostra sempre una grande forza di volontà. Sin da piccola aveva il desiderio di fare l’attrice. Gioie e dolori nella sua vita. Aveva abbandonato la scena in seguito alla morte del suo secondo figlio.

Dopo tanti anni il ritorno alla scena televisiva e cinematografica grazie a Pupi Avati, poi tanti altri ruoli fino a quello di suor Costanza in Che Dio ci Aiuti. Quest è il racconto di Valeria Fabrizi prima di scendere in pista a Ballando con le Stelle.

Sule note di Fai Rumore di Diodato la coppia si esibisce in una rumba. Grande emozioni, standing ovation da parte del pubblico. Smith: “Le emozioni superano gli errori tecnici“. Mariotto: “Ha fatto vedere a tutte le donne italiane che a quella età c’è una donna vera“. La coppia ha totalizzato 39 punti.

