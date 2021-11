Absentia terza stagione: da domenica 7 novembre in prima visione su Rai 4 – anticipazioni

Condividi su







Dal 7 novembre, ogni domenica in seconda serata, Rai 4 (canale 21 del digitale terrestre) proporrà in prima visione la terza e ultima stagione di “Absentia”. La serie thriller è con Stana Katic nel ruolo dell’agente dell’FBI Emily Byrne, impegnata, in questo gran finale, in un nuovo pericoloso caso, il più complesso di tutta la sua carriera.

Absentia terza stagione

Nelle precedenti stagioni della serie, creata da Gaia Violo e Matt Cirulnick, seguivamo la vicenda dell’agente Byrne, rapita da un serial killer a cui dava la caccia, dichiarata morta in Absentia e poi ritrovata sei anni dopo, completamente priva di memoria.

In seguito ai traumi riportati dall’esperienza, e alla vendetta messa in atto, Emily ha visto la sua vita privata sgretolarsi e ora vuole rinsaldare, in primis, il legame con la sua famiglia.

Sospesa dall’FBI, la donna si dedica in particolare al figlio, ma un nuovo caso la travolge in prima persona, perché la vita del suo ex marito Nick è in pericolo.

Osteggiata dall’FBI, Emily si troverà ad affrontare un viaggio fuori Boston in una corsa contro il tempo per salvare la vita di Nick e risolvere il caso.

Absentia riesce ad alternare il thriller psicologico con il genere investigativo, contaminandosi in questa terza stagione con l’action.

Emily Byrne ha il volto dell’attrice canadese di origini serbocroate Stana Katic, divenuta famosa per la serie crime Castle, qui affiancata da Patrick Heusinger (Jack Reacher: Punto di non ritorno) nel ruolo di Nick e Neil Jackson (Benvenuti a Marwen) nel ruolo di Jack, fratello di Emily.

Nel primo episodio Emily sta scontando gli ultimi giorni della sua sospensione dall’FBI mentre lotta per venire a patti con le conseguenze delle sue azioni delle ultime due stagioni. Iper-vigile e diffidente verso gli altri, Emily vede minacce ovunque e guarda tutti con sospetto.

Nel secondo episodio, in seguito agli eventi mortali, Emily deve correre contro il tempo per trovare e salvare Nick, con l’aiuto del suo misterioso informatore, Kai. Rintracciando la sua posizione, Emily si rende conto che c’è una cospirazione più complessa in atto e si trova a dover affrontare la possibilità che Nick sia stato ucciso.

Nell’ultimo episodio, l’FBI identifica un sospettato principale nel rapimento di Nick ma non riesce a trovarlo. Nel frattempo, Emily fa del suo meglio per proteggere Kai; e i due lavorano insieme a un piano per intrappolare Dawkins e localizzare Nick.

Absentia terza stagione – il cast completo

Stana Katic : Emily Byrne

: Emily Byrne Cara Theobold : Alice Durand

: Alice Durand Patrick Heusinger : Nick Durand

: Nick Durand Angel Bonanni : Tommy Gibbs

: Tommy Gibbs Bruno Bichir : Daniel Vega

: Daniel Vega Neil Jackson : Jack Byrne

: Jack Byrne Ralph Ineson : Adam Radford

: Adam Radford Patrick McAuley : Flynn Durand

: Flynn Durand Richard Brake : Conrad Harlow

: Conrad Harlow Paul Freeman : Warren Byrne

: Warren Byrne Matthew Le Nevez : Cal Isaac

: Cal Isaac Natasha Little: Julianne Gunnarsen

