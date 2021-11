Love is in the air anticipazioni puntate 8-13 novembre 2021

Condividi su







Nuova settimana di programmazione per Love is in the air con le puntate dal 8-13 novembre. Ecco tutte le anticipazioni della soap in onda su Canale 5 nel day time pomeridiano.

Love is in the air 8-13 novembre

S1 Ep121 – Eda e Serkan, vista l’impossibilità di mettersi in contatto con Deniz, capiscono che dovranno andare a cercarlo di persona. Poco dopo, Serkan si accorge della complessità della sfida e chiede aiuto a Erdem, che si rivela più o meno all’altezza dell’impresa. Intanto, Aydan si ritrova faccia a faccia con il suo passato: Kemal, il suo primo amore, venuto a conoscenza del divorzio tra i Bolat, va a trovarla e comincia a corteggiarla.

Trama episodio 9 novembre

S1 Ep122 – Disorientata dall’incontro con Kemal, Aydan chiede aiuto all’amica Ayfer. Messe al corrente della fuga di Deniz, le due consuocere si offrono di collaborare in questa caccia all’uomo, ma Serkan spiega loro di avere tutto sotto controllo. Sarà vero? Eda, convinta di celebrare un falso matrimonio, si è sposata con Deniz. In realtà il giovane amico ha organizzato tutto affinché le nozze siano valide. L’annullamento verrà ratificato solo se, entro le ventiquattro ore, le due persone coinvolte firmeranno e consegneranno i documenti necessari alla cancellazione del contratto.

Love is in the air 10 novembre

S1 Ep123 – Deniz si è dato alla fuga e il tempo stringe. Serkan e Eda devono assolutamente trovarlo. Sono sulle sue tracce, ma finiscono chiusi dentro un garage per mano di Erdem. Nel frattempo, anche Ayfer, Aydan e Seyfi si sono mobilitati per cercare Deniz e, grazie all’intuito di Ayfer, lo trovano nascosto in caffetteria.

Trama episodio 11 novembre

S1 Ep124 – Finalmente Ayfer, Aydan e Seyfi trovano Deniz e decidono di portarlo a casa dove, per dissetarlo, Seyfi gli dà da bere una bevanda in cui era stata sciolta una scatola di sonniferi. E lui crolla in un sonno profondo. Kemal, socio maggioritario di Ates, si troverà a lavorare con Eda e Serkan. Serkan si insospettisce di tante coincidenze, mentre Eda crede che sia un brav’uomo e si sente in debito con lui per averle salvato la vita. Kemal cerca di rientrare nella vita di Aydan, nonostante lei tenti di allontanarlo. Piril rimane coinvolta in un incidente, ma rimane incolume. Engin all’arrivo all’ospedale vede il cadavere di una donna con il volto coperto da un lenzuolo, ma dal quale escono i capelli rossi e pensa si tratti della moglie. Piril però sta benissimo.

Love is in the air trama episodio 12 novembre

S1 Ep125 – Serkan si prepara a fare la proposta a Eda durante la festa ad Art Life, alla quale Eda ha invitato anche Kemal. Melo, venuta a sapere che Selin è incinta, lo confessa a Eda prima della festa. Eda va da Selin per accertarsi della scioccante notizia. Selin ammette di essere incinta di Serkan, ma le dice di volersene andare senza fargli sapere nulla.

Trama episodio 13 novembre

S1 Ep126 – Eda arriva alla festa di Art Life e Serkan le chiede di sposarlo. Lei, ritenendo ingiusto accettare la sua proposta di matrimonio prima che lui sappia di aspettare un figlio da Selin, rifiuta. Serkan, innamoratosi di Eda per la seconda volta, le dichiara ancora il suo amore ma non riesce a capire perché lei ha rifiutato la sua proposta di matrimonio. Chiede spiegazioni a Selin; sarà stata lei a dire o fare qualcosa che ha portato Eda a dirgli di no? Nel frattempo Aydan, corteggiata con insistenza da Kemal e dispiaciuta del no di Eda a Serkan, sfoga la sua rabbia contro Kemal, prendendo a pugni la sua foto messa su un sacco da pugilato. Eda è disperata, cosi per calmarla, Melo e Ceren prendono un caffè con lei.

