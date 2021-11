Balthazar 2 episodi Prede e predatori e Licenza di uccidere su Giallo – trama, cast, finale

Condividi su

Giallo propone oggi Balthazar 2 con gli episodi dai titoli rispettivamente Prede e predatori e Licenza di uccidere. Si tratta della seconda stagione del crime poliziesco francese che il canale 38 del digitale terrestre propone in prima visione per l’Italia con i nuovi episodi in chiaro.

La seconda stagione si compone di un totale di 10 episodi ognuno della durata di circa 50 minuti.

Balthazar 2 Prede e predatori e Licenza di uccidere – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Vincent Jamain. Personaggio principale è Raphael Balthazar interpretato da Tomer Sisley, attore e comico francese. Nel cast anche Hélène de Fougerolles e Yannig Samot che danno il volto rispettivamente a Hélène Bach e Jérôme Delgado.

Le riprese si sono svolte in Francia, in particolare a Parigi e zone limitrofe.

La produzione è della Beaubourg Stories in collaborazione con Beaubourg Audiovisuel, BE-FILMS e TF1.

Il titolo originale dei due episodi è Tableau de chasse e Permis de tuer.

Balthazar 2 – trama episodio Prede e predatori

Nel primo episodio il cui titolo è Prede e predatori il corpo di una donna di 45 anni viene trovato su una chiatta da trasporto fluviale. La donna si chiama Marie-Line Chabert e indossa un costume da Biancaneve.

Quando la polizia con a capo Raphael Balthazar comincia ad interrogare le persone che la conoscevano, si rivolgono anche a sua figlia. Quest’ultima assicura alla polizia che sua madre aveva una sola ossessione: ritrovare suo figlio. Il giovane presumibilmente si era recato in Australia pochi mesi prima per iniziare una nuova vita. Ma non aveva più dato notizie.

Gli inquirenti intanto cominciano a porsi domande sullo strano comportamento della vittima e si chiedono se Marie-Line abbia alla fine ritrovato il giovane figlio.

Balthazar si troverà di fronte ad una realtà che supera qualsiasi immaginazione per le atrocità che contiene. Il poliziotto dovrà fare in modo da fermare i colpevoli prima che ci siano altre vittime.

Licenza di uccidere – trama

Nell’episodio dal titolo Licenza di uccidere, vediamo che Balthazar e la sua assistente Hélène Bach si stanno ancora riprendendo dalle indagini che hanno avviato e concluso sulla morte di Lise. Immediatamente vengono chiamati su una atroce scena del crimine.

Tre giovani campeggiatori sono stati trovati morti, brutalmente aggrediti nella foresta. Niente della loro vita privata faceva presagire una tale violenza.

I tre erano tranquilli studenti delle scuole superiori ed erano sempre stati amici. Mentre l’indagine procede si verificano alcuni eventi molto strani ai membri della squadra di Balthazar. Sembra che qualcuno voglia impedire loro di scoprire la verità.

Ma niente li ferma nella determinazione di trovare il colpevole e restituire i corpi alle famiglie, anche a costo di usare metodi poco ortodossi.

Balthazar 2 – il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Balthazar 2 e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Tomer Sisley – Raphaël Balthazar

– Raphaël Balthazar Hélène de Fougerolles – Hélène Bach

– Hélène Bach Yannig Samot – Jérôme Delgado

– Jérôme Delgado Philypa Phoenix – Fatim

– Fatim Côme Levin – Eddy

– Eddy Aliocha Itovich – Antoine Bach

– Antoine Bach Pauline Cheviller – Lise Castel

– Lise Castel Gabriel Caballero – Hugo Bach

– Hugo Bach Aminthe Audiard – Manon Bach

– Manon Bach Charlie Loiselier – Ninon Keller

– Ninon Keller Serge Dupuy – Hervé Keller

– Hervé Keller Agnès Delachair – Emmanuelle Keller

– Emmanuelle Keller Louna Espinosa – Margot Carron

– Margot Carron Caroline Bourg – Charlotte Courtin

– Charlotte Courtin Tristan Le Vexier – Paul Courtin

– Paul Courtin Mathias Marty– Rémi Courtin